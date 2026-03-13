SOFIX и BGBX40 изтриха по близо 2% за седмицата

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се понижи с 1,52% в сесията в петък и с близо 2% за седмицата до 1250,14 пункта. Нивото е най-ниското от 7 януари 2026 г. насам.

По-широкият индекс BGBX40 също изтри близо 2% за седмицата, след като в петък отписа 1,32% до 213,81 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,21% до 229,83 пункта, BGTR30 – с 0,95% до 1048,42 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,59% до 116,56 пункта.

Оборотът в сесията достигна малко под 1,3 млн. евро. Акциите на „Шелли груп“ са с най-висок оборот в сесията – над 245,4 хил. евро, следвани от „Спиди“ с 203,6 хил. евро и „Софарма“ със 115,8 хил. евро.

„Шелли груп“ е най-търгуваната акция с 94 сделки, следвана от „Агрия груп холдинг“ и „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с по 27, „Софарма“ с 18 и „Доверие Обединен Холдинг“ и „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с по 17.

„Шелли груп“ е най-търгуваната акция и за седмицата с 236 сделки, следвана от „Софарма“ със 189 и „Сирма Груп Холдинг“ със 154.

От акциите в SOFIX „Химимпорт“ е най-губеща в сесията със спад от 4,98%, следвана от ЦКБ с 4,35%, „Доверие“ с 3,45% и „Шелли груп“ с 3,41%. На другия полюс са акциите на „Уайзър Технолоджи“, които поскъпват с 2,68%, и на „Смарт Органик“ с ръст от 1,99%.

За седмицата най-губещите три акции от основния индекс са „Доверие Обединен Холдинг“ с 4% спад, „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 3,55% спад и „Софарма“ с 3,35% спад, а най-печелившите – БФБ с 2,5% ръст, „Смарт Органик“ с 1,99% ръст и „Химимпорт“ с 1,3% ръст.

Най-губещата акция от индекса BGBX40 за сесията в петък е „Петрол“ с 12,5% спад, следвана от „Градус“ с 8,14% и „Химимпорт“, а най-печелившата е също „Уайзър Технолоджи“, следвана от „Смарт Органик“ и „Зърнени храни България“ с 1,67% ръст.

За седмицата „Петрол“ е също най-губещата акция от широкия индекс с 12,5%, следвана от „Градус“ с 11,74% и „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ с 5,98%, а „Неохим“ е най-печелившата със 7,69% ръст, следвана от БФБ и „Софарма имоти“ с 2,17% ръст.

От акциите в състава на beamX тези на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ затварят с 5% спад в петък, а на „Дронамикс Кепитъл“ – с 3,1%. Същевременно акциите на „Ейч Ар Кепитъл“ поскъпват с 3,03% в петък, а на „ИмПулс Растеж“ – с 1,41%.

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ е най-губещата акция от индекса на малките и средни предприятия за седмицата с 5% спад, следвана от „Дронамикс Кепитъл“ с 1,57%, а „Ейч Ар Кепитъл“ е най-печелившата с 13,3% ръст, следвана от „Пейсера България“ с 10,3% и „Глобал Гейминг Солюшънс“ с 1,89%.