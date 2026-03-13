S&P 500 затваря трета поредна седмица със загуби, фокусирайки се в Иран

Водещите индекси на американските фондови пазари затвориха трета поредна седмица със загуби на фона на затягането на войната в Близкия изток, пише CNBC. Широкият S&P 500 се понижи с 0,61% и достигна до 6632,19 пункта. Така индексът губи 1,6% на седмична база и отбелязва трета поредна седмица на червена територия за първи път от година.

Dow Jones губи 0,26% до 46 558,47 пункта, което е понижение от почти 2% за седмицата. Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, също е в губеща позиция и затвори сесията на ниво от 22 105,359 пункта, което е понижение от 0,99%.За седмицата индикаторът е с 1,3% надолу.

Няма успокоение на петролните пазари и сортът "Брент" за втора поредна сесия затваря над нивото от 100 долара за барел въпреки международните усилия за овладяване на ръста. Международната агенция за енергетика (МАЕ) направи безпрецедентен ход, освобождавайки 400 млн. барела петрол от своите запаси, а САЩ позволиха да бъде изкупен руския петрол в открити води (около 140 млн. барела), но това не даде резултат и цената на петрола продължи да расте.

Европейският сорт "Брент" затвори на цена от 103,14 долара за барел, което е повишение от 2,7%. Американският лек суров петрол (WTI) достигна доцена от 98,71 долара за барел, или ръст от 3,1%, изчислява Bloomberg. За седмицата сортът "Брент" е поскъпнал с около 10% спрямо ръст от 27,9% за предходната седмица - първата във военния конфликт в Близкия изток. Алериканският лек суров петрол записа ръст от 35,6%, което е историческо седмично изменение, откакто се търгува този сорт през 1983 година.

На валутните пазари доларът укрепва спрямо британския паунд след данни за забавяне на бринтанската икономи в началото на годината. Стойността на паунда достига 1,3217 долара. Търговията с еврото се извършва при 1,1413 долара за брой.

Златото поевтиня с над 2% до 5018 долара за тройунция. На цената му натежават силният долар и опасенията за появата на инфлация заради войната в Иран.