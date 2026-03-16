Индексите на БФБ заличиха напредъка си от началото на годината

Основният индекс SOFIX изтри 1,49% в сесията в понеделник, а BGBX40 спадна с 1,41%. И двата индекса са на най-ниско ниво от 6 януари насам

18:39 | 16.03.26 г.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

Българската фондова борса (БФБ) заличи напредъка си от началото на годината, постигнат заради еуфорията около присъединяването на България към еврозоната.

Основният индекс SOFIX изтри още 1,49% в сесията в понеделник, като достигна ниво от 1231,46 пункта – най-ниското от 6 януари 2026 г. насам.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 спадна с 1,41% в сесията до 210,79 пункта – също най-ниско ниво от 6 януари насам.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се понижи с 0,99% до 227,56 пункта, BGTR30 – с 0,85% до 1039,5 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 1,97% до 114,26 пункта.

Оборотът в понеделник достигна близо 2,7 млн. евро (5,3 млн. лева). На първо място по оборот е „Портови флот 99“ с почти 1,3 млн. лева, следвано от „Шелли груп“ с 284,2 хил. лева, „ВФ Алтърнатив“ с 253 хил. евро, „Софарма“ със 107,6 хил. евро и „Република Холдинг“ със 105 хил. евро.

„Шелли груп“ е най-търгуваната акция със 102 сделки, следвана от „Софарма“ с 62, „Сирма Груп Холдинг“ с 42, „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) и „Доверие Обединен Холдинг“ с по 35.

От акциите в състава на SOFIX само тези на „Адванс Терафонд“ отчетоха ръст в сесията – с 1,1%, след като дружеството публикува месечния си бюлетин за февруари.

„Сирма Груп Холдинг“ е най-губещата акция от основния индекс със спад от 3,88%, следвана от „Доверие Обединен Холдинг“ с 3,75% и „Уайзър Технолоджи“ с 3,48%.

От индекса BGBX40 акциите на „Зърнени храни България“ поскъпват най-силно, с 4,92%, следвани от „М+С Хидравлик“ с ръст от 2,97% и „Неохим“ с 1,43%.

„Спиди“ е най-губещата акция от индекса със спад от 8,99%, следвана от „ЕМКА“ с понижение от 5,31% и „Трейс Груп Холд“ с 4,12%.

От акциите в състава на beamX тези на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ поскъпват с 6,14%, а на „Син Карс Индъстри“ поевтиняват с 19,29%. „Болерон“ изтрива 6,36% от пазарната си оценка в сесията, „ИмПулс Растеж“ – 5,56%, а „Дронамикс Кепитъл“ – 3,2%.

Последна актуализация: 18:40 | 16.03.26 г.
