Индексите на БФБ продължават да се понижават

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) продължават да се понижават при умерена активност, концентрирана в определени позиции.

Основният индекс SOFIX изтри 1,47% в сесията във вторник до 1213,38 пункта. Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 спадна с 1,34% до 207,96 пункта, а BGTR30 – с 0,72% до 1032,06 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отписа 0,16% до 227,2 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – 0,74% до 113,41 пункта.

Оборотът на БФБ достигна над 2,3 млн. евро (4,57 млн. лева) във вторник. Около половината от него се формира от сделки с акции на „Шелли груп“ – 1,25 млн. евро.

На второ място по оборот е „Доверие Обединен Холдинг“ с 257,2 хил. евро, следвано от акциите на „Софарма“ с 238,1 хил. евро и „Спиди“ с над 114,6 хил. евро.

„Шелли груп“ е и най-търгуваната акция в сесията с 348 сделки. На второ място е „Софарма“ с 81 сделки, на трето – „Доверие Обединен Холдинг“ с 61 сделки. В топ пет попадат „Агрия Груп Холдинг“ и „Сирма Груп Холдинг“ със, съответно, 55 и 42 сделки.

„Шелли груп“ е най-губещата акция от SOFIX с 9,29% спад, следвана от „Сирма Груп Холдинг“ с 4,04% и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 4,02%. На другия полюс са акциите на „Уйзър Технолоджи“, които поскъпват с 3,6%, следвани от „Елана Агрокредит“ с ръст от 2,86% и „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с ръст от 2,27%.

„Шелли груп“ е най-губещата акция и от BGBX40, следвана от „Неохим“ със спад от 9,15% и „Агрия Груп Холдинг“ с 8,41%. „ЕМКА“ е най-печелившата акция от по-широкия индекс с ръст от 4,67%, следвана от „Уайзър Технолоджи“ и „Елана Агрокредит“.

От акциите в beamX най-губещите са тези на „Пейсера България“ със спад от 12,28% и „ИмПулс Растеж“ с 4,41%. Акциите на „Дронамикс Кепитъл“ поскъпват най-силно от компонентите на индекса, с 2,48%.