Петролът поскъпва след удари по енергийната инфраструктура в Персийския залив*

Цената на петрола расте след атаките срещу някои от най-важните енергийни съоръжения в Близкия изток, което повдига опасения за по-мащабното въздействие от конфликта с Иран, съобщава Bloomberg.

Цената на сорт Брент нараства с 5,83% до 113,6 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поскъпват с 1,25% до 97,52 долара за барел.

Цената на американския природен газ скочи с 6,5%. Иран извърши атаки срещу голям обект за втечнен природен газ (LNG) в Катар, един от няколкото енергийни актива, които Техеран обеща да атакува след ударите по голямото газово находище South Pars на Ислямската република.

Цената на петрола скочи с около 50% от началото на войната, която предизвика хаос в Близкия изток, блокирайки Ормузкия проток за корабоплаване и съкращавайки голяма част от производството на петрол и газ. Въпреки това, енергийната индустрия на Иран досега беше до голяма степен пощадена, което помогна да се ограничи перспективата за допълнителна ескалация, която би могла да окаже по-голямо влияние върху дългосрочните доставки.

„Пазарът все още подценява и не оценява напълно риска от това колко бързо това може да ескалира до директни удари върху по-широката енергийна инфраструктура на Персийския залив“, коментира Хариш Хуршид, главен инвестиционен директор в Karobaar Capital LP. „Ако това ескалира до директни удари, тогава 120 долара за барел няма да е таванът, а ще бъде отправната точка. Цена между 140 и 160 долара изобщо няма да е невъзможна“, добавя той, визирайки сорта Брент.

Цени на сортовете Брент и WTI към 09:30 ч. българско време. Източник: Oilprice

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не е знаел за нападението на Израел срещу газовото находище South Pars, но заплаши да „взривят цялото“ находище с американски сили, ако катарските активи бъдат допълнително засегнати. По-рано тази седмица той заяви, че атаките срещу петролната инфраструктура на главния експортен център на Иран, остров Харг, остават на дневен ред след по-ранните бомбардировки на военни цели там.

„Натискът върху Ормузкия проток показва, че Тръмп не може просто да обяви победа и да си тръгне, тъй като това не би решило основния проблем“, коментира Уил Тодман, старши сътрудник в Програмата за Близкия изток към Центъра за стратегически и международни изследвания. „Много от възможностите, които Тръмп има за увеличаване на натиска върху Иран, биха довели до още по-високи цени на енергоносителите, включително опит за завземане на остров Харг или удар по инфраструктурата за производство на енергия на Иран“.

Индустриалният град Рас Лафан в Катар - комплексът, в който се помещава най-големият терминал за износ на LNG в света - е претърпял „значителни щети“ след ракетен удар, а последвалата атака е довела до пожар, съобщават местните власти.

South Pars е важен за доставките на вътрешния пазар, както и на съседните Ирак и Турция. Свързани петролни и нефтохимически активи също бяха ударени в Асалуе в Ислямската република.

Абу Даби заяви, че е спрял дейностите в газовите си съоръжения в Хабшан, след като прихващането на ракети е довело до падащи отломки. Бахрейн отрече съобщение на иранската информационна агенция Fars, че е била ударена „рафинерия за втечнен природен газ“.

САЩ може да решат да наложат такса върху износа на суров петрол или евентуална забрана, за да се справят с покачващите се цени на енергоносителите, причинени от войната, която допринесе за разширяване на разликата в цената между WTI и Брент, съобщи RBC Capital Markets LLC. Спредът се е увеличил до отстъпка от над 15 долара за барел между двата водещи сорта.

*Информацията е актуална към 09:30 ч. българско време.