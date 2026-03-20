Wall Street се насочва към четвърта поредна седмица на загуби*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва със спадове на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада с 0,1%. Широкият пазарен показател S&P 500 се понижава с 0,4%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,7%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват леко с 0,2% до 108,43 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,08% до 96,06 долара за барел.

В бележка от петък Джим Рийд от Deutsche Bank акцентира върху това, че днес ще е 15-ият търговски ден от началото на войната в Иран.

„Това е средният период, в който американските акции достигат дъното си след геополитически шок“, казва той.

Междувременно водещите индекси са напът да отбележат четвъртата си поредна седмица на загуби. S&P 500 и Dow започват сесията в петък със спад от съответно 0,4% и 1,2% от началото на седмицата. Nasdaq Composite е загубил 0,1%.

„Всички краткосрочни движения зависят от отварянето на Ормузкия проток и доставките на енергоносители“, коментира Скот Рен, старши стратег за глобалните пазари в Wells Fargo Investment Institute. „Смятаме, че той ще се отвори в рамките на седмици, а не на месеци.“

И Dow, и Nasdaq са близо до зоната на корекция. Dow е с 8,3% под рекордния си връх при затваряне, отбелязан на 10 февруари, а Nasdaq е на почти 8% от най-високата си стойност при затваряне за всички времена, достигната на 29 октомври.

Все пак, като се има предвид, че S&P 500 се намира на около 5% от историческия си връх, главният изпълнителен директор на Unlimited Боб Елиът смята, че пазарът все още е прекалено оптимистично настроен относно въздействието, което войната може да окаже върху печалбите и икономиката.

„Когато сравним акциите с облигациите, пазарите отразяват очаквания за по-силен растеж от началото на този конфликт. Това няма никакъв смисъл“, посочва той. „Домакинствата на практика губят около 1% до 2% от реалната си покупателна способност, дори и конфликтът да приключи утре“, добавя експертът.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,328%, а тази по 30-годишните - до 4,893%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,27% до 99,495 пункта.

Златото поскъпва с 1,15 на сто и се търгува на цена от 4658,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 15:45 ч. българско време.