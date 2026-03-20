SOFIX записа 3,2% седмичен спад до 1210,32 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете 3,2% седмичен спад до 1 210,32 пункта. Индексът затвори на червено в първите три дни на седмицата, в четвъртък реализира ръст, а днес остана без промяна.

Най-силен седмичен спад от компаниите в SOFIX реализираха "Сирма груп холдинг" АД - с 11,17% до 0,915 евро, "Шелли груп" ЕД - с 9,89% до 51 евро, и "Уайзър Технолоджи" АД - с 8,7% до 2,1 евро. Само две от 15-те акции в състава на SOFIX поскъпнаха - "Елана Агрокредит" АД с 1,87% до 0,545 евро и "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 0,73% до 1,375 евро.

Оборотът на борсата днес възлезе на 44 млн. евро след големи сделки с акции на "Градус" АД, което оглави седмичната класация по оборот с 41 млн. евро. "Шелли груп" ЕД е на второ място с 3,06 млн. евро, следвано от "Портови флот 99" АД с 2 млн. евро, "Софарма" АД с 1,45 млн. евро и "ВФ Алтърнатив" АД с 955 хил. евро.

Производителят на пилешко месо осъществи в петък най-мащабното обратно изкупуване в историята на пазара, като близо 27% от акциите на компанията бяха придобити от три дъщерни дружества на групата. Още над 14% бяха придобити от други инвеститори. Така в сесията се изтъргуваха над 41% от капитала на дружеството.

С най-много сделки през седмицата са "Шелли груп" ЕД с 1053, "Софарма" АД с 366, "Доверие обединен холдинг" АД с 219, "Сирма груп холдинг" АД с 214 и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ със 130.

