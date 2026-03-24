Индексите на БФБ отчетоха понижения при слаба активност във вторник

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) отчетоха понижения при слаба активност в сесията във вторник на фона на ръстовете на водещите европейски пазари.

Основният индекс SOFIX спадна с 0,65% до ниво от 1203,76 пункта, а индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 – с 0,53% до 207,63 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отписа 0,15% до 225,23 пункта, BGTR30 – 0,2% до 1020,43 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – минималните 0,08% до 111,59 пункта.

Оборотът на борсата надвиши 1,7 млн. евро, като над 1,3 млн. евро се формираха от търговията на основен пазар, а 333,3 хил. евро – от търговията с чуждестранни инструменти.

„Софарма“ е лидер по оборот с над 465,6 хил. евро, следвано от „Шелли груп“ с почти 277,5 хил. евро, „Велграф Асет Мениджмънт“ със 137,8 хил. евро, „Лавена“ с 44,7 хил. евро и „Спиди“ с 39,1 хил. евро.

„Софарма“ е най-търгуваната акция в сесията с 56 сделки, следвана от „Шелли груп“ с 54 и „Доверие Обединен Холдинг“ със 17.

„Софарма“ е на първо място и по брой изтъргувани книжа с 265 701 акции, следвано от „Велграф Асет Мениджмънт“ с 53 хил., „Лавена4 с 41 108, „Градус“ с 14 511 и „Дронамикс Кепитъл“ с 9203.

От акциите в SOFIX единствено тези на „Уайзър Технолоджи“ отчетоха ръст в сесията – с 3,96%.

„Шелли груп“ е най-губещата акция от бенчмарка със спад от 3,46%, следвана от „Илевън Кепитъл“ с 2,56% и „Сирма Груп Холдинг“ с 1,1%.

„Синергон Холдинг“ е най-поскъпващата акция от включените в BGBX40 с 9,38% ръст, следвана от „Уайзър“ и „Грийн Иновейшън“ с ръст от 2,22%.

На другия полюс са акциите на „Градус“, които поевтиняват с 9,09%, на „Монбат“ със спад от 4,46%, „Шелли груп“ и „Софарма трейдинг“ с понижение от 2,61%.

От акциите в състава на beamX тези на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ поскъпватс 8,11%, докато акциите на „ИмПулс Растеж“ поевтиняват с 4,41%, на „Ейч Ар Кепитъл“ – с 3,23%, а на „Дронамикс Кепитъл“ – с 2,48%.