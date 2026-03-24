Европейските фондови пазари неглижираха развитието на конфликта в Иран

Водещите индекси на европейската фондова търговия затвориха основно с повишения въпреки липсата на пробив при конфликта в Близкия изток, пише CNBC. Паневропейският Stoxx 600 прекъсна сутрешните спадове и затвори сесията във вторник с ръст от 0,43% до 579,28 пункта. На представянето на индекса натежаха минните компании, но в същото време акциите на петролните и газови компании са във възход. Ръст има и при химическата индустрия и телекомите.

В Германия водещият индекс на Франкфуртската фондова борса - DAX, затвори с минимален спад от 0,07% до 22 636,91 пункта. Френският САС 40 се повиши с 0,23% до 7743,92 пункта, докато FTSE 100 напредна с 0,72 на сто до 9965,16 пункта.

На петролните пазари изчезна надеждата за бърз край на конфликта в Близкия изток и цената на петрола се повиши с 5%. Анализатори пред Bloomberg отбелязват, че търговците изчакват да видят, че САЩ са подсигурили контрола над Ормузкия проток преди цената на петрола да се върне до нивата преди войната, която започнаха САЩ и Израел срещу Иран. В момента Иран събира такси от 2 млн. долара за безпрепятствено преминаване на петролни танкери, което само потвърждава силните позиции, които има Техеран.

Към края на европейската сесия американският лек суров петрол (WTI) се търгуваше за около 93 долара за барел. Европейският сорт "Брент" достига до 104 долара за барел.

На валутните пазари доларът повишава стойността си спрямо основните си конкуренти. Едно евро се разменя за 1,1569 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3362 долара за брой.

Цената на златото остава без сериозни промени и търговията се извършва на ниво около 4403 долара за тройунция.