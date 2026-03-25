Четири от индексите на БФБ затвориха на зелено

Българската фондова борса (БФБ) отрази сесията на европейските пазари в сряда и индексите, с изключение на един, отчетоха ръстове.

Основният бенчмарк SOFIX се повиши с 0,73% до 1212,58 пункта, а индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 – с 0,92% до 208,97 пункта.

Индексът на малките и средни предприятия beamX добави 0,71% до 112,38 пункта, а BGTR30 – 0,52% до 1025,72 пункта.

Само индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отчете спад в сесията – с 0,15% до 224,9 пункта.

Оборотът на борсата достигна 3,54 млн. евро в сесията. От тях над 3,3 млн. евро се формираха от сделки на основен пазар.

С най-голям оборот в сесията е „Родна земя холдинг“ със 789,6 хил. евро, следвано от акциите на „Софарма“ с над 200,5 хил. евро, „Спиди“ с близо 177,6 хил. евро, „Елана Агрокредит“ с почти 133,8 хил. евро и „Илевън Кепитъл“ с близо 111,3 хил. евро.

„Софарма“ е най-търгуваната акция в сесията с 40 сделки. Следват „Шелли груп“ с 23, „Елана Агрокредит“ и „Доверие Обединен Холдинг“ с по 20, „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 19, „Спиди“ с 18.

От акциите в състава на SOFIX най-силно поскъпват тези на „Уайзър Технолоджи“ – с 4,76%, следвани от „Еврохолд България“ с ръст от 1,89% и „Доверие Обединен Холдинг“ с 1,72%.

Три емисии от бенчмарка приключиха сесията със спадове – „Сирма Груп Холдинг“ с 1,67%, БФБ с 1,25% и „Адванс Терафонд“ с 0,74%.

„Синергон холдинг“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 с ръст от 15,24%, следвана от „Спиди“ с ръст от 6,32% и „Зърнени храни България“ с 5,08%. Най-губещи от индекса са акциите на „Телематик Интерактив България“ със спад от 2,45%, следвани от „Сирма Груп Холдинг“ и БФБ.

От индекса beamX акциите на „Ейч Ар Кепитъл“ и „Дронамикс Кепитъл“ поскъпват най-силно – със, съответно, 6,67% и 1,69%, а на „Болерон“ и „ИмПулс Растеж“ поевтиняват най-силно – със, съответно, 9,09% и 3,08%.