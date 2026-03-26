Петролът поскъпва, докато инвеститорите преоценяват перспективите за примирие в Иран*

Цената на петрола се повишава с близо 2 долара за барел, възстановявайки се от леките загуби в предходната сесия, на фона на опасения, че продължителните бойни действия в Близкия изток ще нарушат още повече енергийните потоци, съобщава Ройтерс.

Фючърсите върху петрола сорт Брент поскъпват с 1,76 долара, или 1,81%, до 99,02 долара за барел, а върху американския суров петрол WTI – с 1,93 долара, или 2,14%, до 92,25 долара за барел.

И двата бенчмарка отбелязаха спад от по над 2% в сряда.

Иран все още разглежда предложението на САЩ за прекратяване на войната, но няма намерение да води преговори за слагане край на конфликта в Близкия изток, заяви в сряда иранският външен министър.

Американският президент ще нанесе по-тежки удари по Иран, ако Техеран не приеме, че страната е „победена военно“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит.

„Оптимизмът относно примирието е изчезнал“, коментира Цуйоши Уено, старши икономист в изследователския институт NLI.

Той добави, че летвата, поставена от Вашингтон, изглежда висока, което оставя цените на петрола уязвими от по-нататъшна нестабилност в зависимост от преговорите и военните действия на двете страни.

Предложението от 15 точки на Тръмп, предадено чрез Пакистан, призовава за премахване на запасите на Иран от високообогатен уран, спиране на обогатяването, ограничаване на програмата за балистични ракети и прекъсване на финансирането за регионалните съюзници, посочват трима източници от израелското правителство, запознати с плана.

Конфликтът практически спря превоза през Ормузкия проток, през който обикновено преминава около една пета от световните доставки на суров нефт и втечнен природен газ. Международната енергийна агенция (МАЕ) го определи като най-голямото прекъсване на доставките на петрол в историята.

Японският премиер Санае Такаичи поиска от шефа на МАЕ Фатих Бирол допълнително координирано освобождаване на петролни запаси по време на разговори в сряда, тъй като Токио се стреми да се предпази от продължителен конфликт в Близкия изток.

В допълнение към опасенията за доставките, поне 40% от капацитета за износ на петрол на Русия е спрян след украински атаки с дронове, спорна атака срещу голям нефтопровод и конфискация на танкери, показват изчисления на Ройтерс, базирани на пазарни данни.

Производството на петрол в Ирак се е сринало, като резервоарите за съхранение достигат високи и критични нива, заявиха в сряда трима иракски енергийни служители.

Запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 6,9 млн. барела до 456,2 млн. барела през седмицата, приключила на 20 март, което е най-високото ниво от юни 2024 г. и далеч надхвърля очакванията на анализаторите в анкета на Ройтерс за увеличение от 477 хил. барела.

*Данните са актуални към 8:37 ч.