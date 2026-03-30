Европейските фондови пазари са във възход въпреки задълбочаването на конфликта в Иран

Водещите индекси на европейските фондове пазари затвориха с ръстове в първата сесия за страстната седмица. Търговията е във възход въпреки сигналите за задълбочаване на конфликта в Близкия изток. През уикенда американският президент Доналд Тръмп съобщи, че "би могъл да вземе целия ирански петрол", а хутите изстреляха балистични ракети към Израел, подкрепяйки Иран, посочва CNBC.

Паневропейският Stoxx 600 преодоля първоначалните загуби и финишира с ръст от 0,94% до 580,73 пункта, подкрепен от търговията на компаниите, основно в сферата на технологиите.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 отново се върна на нивото над 10 хил. пункта , за което допринесоха минния и енергийния сектор. Търговията приключи при 10 127,96 пункта, което е ръст от 1,61 на сто. Германският DAX се повиши с 1,18% до 22 562,88 пункта, а във Франция САС40 добави 0,92 на сто до 7772,45 пункта.

На петролните пазари основните сортове се движат разнопосочно. Американският лек суров петрол (WTI) поскъпва с малко над 3% и достига до почти 103 долара за барел към края на европейската търговия. Сортът "Брент" се готви да отбележи рекорден ръст за месец март, поскъпвайки с 55%. В днешната сесия търговията се движи на червена територия и цената му достига 112 долара за барел, или спад от 0,3%.

На валутните пазари цената на щатския долар достига 10-годишен пик. Едно евро се разменя за 1,1451 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3182 долара за брой.

Цената на златото се повиши с 1% до 4545 долара за тройунция.