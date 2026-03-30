Индексите на БФБ затвориха разнопосочно в понеделник

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) затвориха разнопосочно в понеделник, като основният бенчмарк SOFIX продължава да се колебае на ниво между 1210 и 1220 пункта.

SOFIX спадна с 0,21% до 1213,31 пункта. С понижение затвори и индекса на малките и средни предприятия beamX – спадът достигна 1,9% до 110,03 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT остана без промяна на ниво от 225,1 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 се повиши с 0,21% до 209,77 пункта, а индексът BGTR30 добави 0,28% до 1028,58 пункта.

Оборотът в сесията надвиши 3,14 млн. евро, като над 2,9 млн. евро се формираха от сделките на основен пазар на БФБ.

С най-голям оборот – над 1 млн. евро, е „Холдинг Св. София“ АД, следвано от „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с 210,5 хил. евро, „Фючър Кепитъл Холдинг“ със 114,4 хил. евро, „Шелли груп“ с близо 105,1 хил. евро и „Сирма Груп Холдинг“ с 95,6 хил. евро.

Акциите на „Сирма груп холдинг“ са най-търгувани в сесията с 44 сделки, следвани от ЦКБ с 43 и „Софарма“ с 25.

От акциите в SOFIX тези на „Сирма груп холдинг“ са най-печеливши, с ръст от 6,67%, следвани от „Доверие обединен холдинг“ с 1,72% и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 1,29%.

Най-губещата акция от индекса е „Уайзър Технолоджи“ с 4,55% спад, следвана от ЦКБ с 2,29% спад и „Химимпорт“ с 2,23%.

От акциите в BGBX40 най-поскъпващата е „Стара планина холд“ с ръст от 8,33%, следвана от „Сирма груп холдинг“ и „Градус“ с 5,45%. Най-губещите са като тези в SOFIX.

От индекса beamX акциите на „Дронамикс Кепитъл“ поскъпнаха с 1,68%, а на „ИмПулс Растеж“ – с 1,59%. Същевременно акциите на „Глобал Гейминг Солюшънс“ са най-губещи, с 8,02% спад, следвани от „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ със 7,5% и „МФГ Инвест“ с 2,35%.