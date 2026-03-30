IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Растящите цени на петрола отново натежаха на търговията на Wall Street

Американският лек суров петрол затвори над 100 долара за барел за първи път след 2022 година

23:49 | 30.03.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Цената на петрола продължава да се повишава и това отново натежа на търговията на Wall Street, съобщава CNBC. Водещите индекси затвориха с разнопосочно движение като на представянето на S&P 500 влияние оказа още и спадът при технологичните компании, които загубиха около 1% от стойността на акциите си, както и оценките, които направиха търговците на коментари на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл за инфлацията в САЩ.

Широкият индикатор затвори при ниво от 6343,72 пункта, което е понижение от 0,39%. Това е трета поредна сесия със спад за индекса.  Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, се понижи с 0,73% до 20 794,641 пункта. Dow Jones пък изтри част от ръстовете, които отбеляза в началото на търговския ден, и затвори при 45 216,14 пункта, което е повишение с 0,11%.

Търговията отвъд Океана реагира на заплахите на американския президент да унищожи енергийната инфраструктура на Иран, ако споразумение не бъде подписано скоро, а Ормузкият проток - отново "отворен за бизнеса". В края на миналата седмица Доналд Тръмп съобщи, че Иран е поискал още 7 дни, за да се подготви за споразумение, а той им е дал 10 - до 6 април. До тази дата САЩ са се ангажирали да не обстрелват енергийни обекти в Иран.

В друг свой пост в социалната мрежа Truth Social Тръмп написа също, че се водят сериозни дискусии с "НОВ И ПО-РАЗУМЕН РЕЖИМ" за края на войната в Иран.

Развитието на ситуацията в Близкия изток изнерви петролните пазари и цената на америкаския лек суров петрол (WTI) се повиши над 100 долара за първи път от 2022 година насам, посочва Bloomberg. Търговията затвори с ръст от над 3% до 102,88 долара за барел. На този фон европейския сорт "Брент", който е референтен за повечето енергийни договори, се насочва към рекордно поскъпване през март - с близо 60%, а средната цена на бензина в САЩ е вече 4 долара за галон.

Европейският сорт "Брент" затвори с минимален ръст от 0,19% до 112,78 долара за барел.

На валутните пазари стойността на долара се повишава на фона на нестаблността на пазарите. Едно евро се разменя за 1,1458 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3182 долара за брой.

Цената на златото се увеличава минимално до 4508 долара за тройунция.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
американски борси щатски борси търговия с акции
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още