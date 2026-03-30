Растящите цени на петрола отново натежаха на търговията на Wall Street

Цената на петрола продължава да се повишава и това отново натежа на търговията на Wall Street, съобщава CNBC. Водещите индекси затвориха с разнопосочно движение като на представянето на S&P 500 влияние оказа още и спадът при технологичните компании, които загубиха около 1% от стойността на акциите си, както и оценките, които направиха търговците на коментари на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл за инфлацията в САЩ.

Широкият индикатор затвори при ниво от 6343,72 пункта, което е понижение от 0,39%. Това е трета поредна сесия със спад за индекса. Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, се понижи с 0,73% до 20 794,641 пункта. Dow Jones пък изтри част от ръстовете, които отбеляза в началото на търговския ден, и затвори при 45 216,14 пункта, което е повишение с 0,11%.

Търговията отвъд Океана реагира на заплахите на американския президент да унищожи енергийната инфраструктура на Иран, ако споразумение не бъде подписано скоро, а Ормузкият проток - отново "отворен за бизнеса". В края на миналата седмица Доналд Тръмп съобщи, че Иран е поискал още 7 дни, за да се подготви за споразумение, а той им е дал 10 - до 6 април. До тази дата САЩ са се ангажирали да не обстрелват енергийни обекти в Иран.

В друг свой пост в социалната мрежа Truth Social Тръмп написа също, че се водят сериозни дискусии с "НОВ И ПО-РАЗУМЕН РЕЖИМ" за края на войната в Иран.

Развитието на ситуацията в Близкия изток изнерви петролните пазари и цената на америкаския лек суров петрол (WTI) се повиши над 100 долара за първи път от 2022 година насам, посочва Bloomberg. Търговията затвори с ръст от над 3% до 102,88 долара за барел. На този фон европейския сорт "Брент", който е референтен за повечето енергийни договори, се насочва към рекордно поскъпване през март - с близо 60%, а средната цена на бензина в САЩ е вече 4 долара за галон.

Европейският сорт "Брент" затвори с минимален ръст от 0,19% до 112,78 долара за барел.

На валутните пазари стойността на долара се повишава на фона на нестаблността на пазарите. Едно евро се разменя за 1,1458 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3182 долара за брой.

Цената на златото се увеличава минимално до 4508 долара за тройунция.