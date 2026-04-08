Борсите в Европа реагираха положително на временното прекратяване на огъня в Близкия изток

Водещите европейски борсови индекси постигнаха силно възстановяване на фона на облекчаването на световните пазари, след като САЩ и Иран се споразумяха за временно прекратяване на огъня, съобщава CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 напредна с 3,68% до 612,32 пункта.

Германският бенчмарк DAX записа ръст от 1085,59 пункта, или 4,74%, до ниво от 24 007,18 пункта.

Френският измерител CAC отчете повишение с 4,49% до 8263,87 пункта.

Британският показател FTSE напредна с 2,51% до 10 608,88 пункта.

Акциите в сектора на пътуванията и развлеченията оглавиха ръстовете, отбелязвайки общо увеличение от 7,1%, докато книжата на индустриалните компании добавиха 6,6% към стойността си, а тези в строителния сектор напреднаха с 6,2%.

Акциите на Antofagasta, Lufthansa и Easyjet бяха сред най-печелившите в рамките на сесията.

Англо-нидерландската компания Shell беше първата от големите енергийни дружества, която представи финансовия си отчет, откакто започна войната на САЩ и Израел с Иран, отчитайки „значително по-висока“ печалба от търговията с петрол.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 8 април.

Акциите на Shell, листнати на лондонската борса, поевтиняха с 5,63%.

Трейдърите реагираха и на доклада за поръчките към германските фабрики, които растат с по-бавен от очакваното темп през февруари. Търсенето се е увеличило с 0,9% спрямо предходния месец след спада от 11,1% в началото на годината. Това е под средната прогноза за ръст от 3% в анкета на Bloomberg сред икономисти.

На фона на рязкото поскъпване на енергията през последния месец стана ясно, че Германия може значително да увеличи производството на електроенергия от водноелектрически централи. Според Хелге Байер, изпълнителен директор на Германската асоциация по хидроенергия (BDW), потенциалът на хидроенергията в страната все още не е използван.

Във фокуса на пазарите попаднаха и данните за цените на производител в Европа през февруари, които се понижават на годишна база с 3% в еврозоната и с 2,7 на сто в Европейския съюз. На месечна база тези цени спадат съответно с 0,7% и 0,5% за еврозоната и ЕС.