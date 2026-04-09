Европейските борси затвориха със спад при опасенията за пропукване на примирието в Иран

Цената на петрола отново се повишава, след като стана ясно, че Иран продължава да контролира преминаването през Ормузкия проток

19:46 | 09.04.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Водещите индекси на европейската фондова търговия затвориха със спадове на фона на опасенията за пропукване на крехкото примирие между САЩ и Иран, пише CNBC. При тази нестабилност цената на петрола остава висока и американският сорт WTI отново надхвърля цената на сорта "Брент".

Паневропейският Stoxx 600 се понижи с 0,15% до 612,59 пункта като повечето сектор в състава на индикатора са на червено. Преди ден индексът затвори с ръст от 3,7 на сто.

 Сред големите губещи днес са транспортни компании и свързаните с туризма.             

Германският DAX изгуби 1,14% и затвори сесията на ниво 23 806,99 пункта, а френският САС 40 изтри 0,22 на сто от стойността си до 8245,8 пункта.

Водещият индекс на Лондоската фондова борса (LSE) - FTSE 100, се понжи с минималните 0,05% до 10 603,48 пункта.

Цената на петрола отново тръгна нагоре, след като стана ясно, че Ормузкият проток засега остава затворен. В намалото на деня цената на петрола отново надхвърли 100 долара за барел, но се успокои, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че ще търси преговори с ливанците "възможно най-скоро".  Американският лек суров петрол (WTI) отново е по-скъп от сорта "Брент". Търговията с WTI се извършва на ниво от малко под 98 долара за барел, което е ръст от 3,8%. Сортът "Брент" достига до 95 долара за барел, което е ръст от под 1 на сто.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1712 долара. Стойността на британския паунд достигна 1,3447 долара за брой.

Цената на златото се повиши с почти 1% до 4816 долара за тройунция.

Последна актуализация: 19:46 | 09.04.26 г.
