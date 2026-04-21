Изтичането на временното примирие между САЩ и Иран потопи европейските индекси

Европейските индекси отбелязаха основно понижения във вторник, докато инвеститорите очакваха изтичането на крайния срок на двуседмичното примирие между САЩ и Иран, предаде CNBC.

Паневропейският бенчмарк Stoxx Europe 600 спадна с 0,79% до 616,56 пункта, като основните борси и сектори в региона отбелязаха смесени резултати.

Германският показател DAX се понижи с 0,5% до ниво от 24 295,01 пункта, а френският измерител CAC 40 изтри 1,14% до ниво от 8235,72 пункта.

Лондонският индекс FTSE 100 спадна с 1,05% до 10 498,09 пункта.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че очаква САЩ и Иран да сключат „страхотна сделка“ преди изтичането на временното примирие утре.

„Ще се стигне до страхотна сделка“, каза държавният глава във вторник в предаването Squawk Box по CNBC. „Те нямат избор. Унищожихме техния флот, унищожихме техните военновъздушни сили, елиминирахме техните лидери.“

Той обаче добави, че американските военни са „готови“ да бомбардират Иран, ако не бъде подписано споразумение до крайния срок на примирието, и че не желае то да бъде удължавано.

Това се случва, след като по-рано във вторник Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social, че Иран „е нарушил примирието многократно“.