Как ликвидността движи пазарите

Повечето пазарни участници не мислят за ликвидността, докато тя не изчезне. По времето, когато акциите падат и рисковите активи се преоценяват, системата често се е затягала поне от седмици. Въпросът е какво да се наблюдава във времето.

Пазарите не винаги реагират на системата в реално време, пише Investing.com. Може да има седмици, в които ликвидността се изчерпва, а акциите продължават да поскъпват. Това става обикновено защото волатилността се свива, потоците от опции доминират или един единствен макрокатализатор надделява.

Ликвидността обаче най-често води парада. Много от по-големите движения за избягване на риска, които са проследявани в годините назад, включително периоди, в които криптовалутите отслабват преди акциите и периоди, в които S&P 500 застива въпреки добри новини, са предшествани от измеримо затягане на условията за финансиране. Това не винаги е търгуемо в краткосрочен план, но винаги може да се прочете.

Целта не е да се генерира търговски сигнал, а да се направи невидимото видимо.

Какво се наблюдава

Четири двигателя са най-важни: обемите на SOFR, общата сметка на Министерството на финансите (TGA), банковите резерви и услугата за обратно репо (RRP). Всеки от тези показатели казва нещо различно за това къде са парите и къде отиват. Взети заедно, те описват работната ликвидност на финансовата система на САЩ във всеки ден.

Само лихвените проценти не са достатъчни. Обемите, салдата и посоката на потока са по-важни. Същото важи и за сигналите от втори ред – кредитни спредове, финансиране на репо сделки с акции, поведението на биткойн, и използването на постоянни репо сделки. Тези фактори са склонни да потвърждават или противоречат на това, което казват първичните данни.

Работата не е в познаването на компонентите, а в комбинирането им в отчет в реално време.

Защо днес не е 2023 г.

Най-важната структурна промяна през последните две години е, че паричният буфер, на който системата разчиташе през 2023 г., е до голяма степен изчерпан. Когато Министерството на финансите финансира дефицитните разходи през 2023 г., тази емисия използваше пул от свободни пари, държани във Федералния резерв, така че същата емисия облигации нямаше голямо пазарно въздействие.

Този пул е изчерпан. Същата емисия днес може да се нуждае от финансиране, което подкрепя резервите. Иначе дефицитът е същият, облигациите биха били същите. Различно ще е само въздействието, защото източникът на финансиране се променя.

Това е частта, която повечето коментатори пропускат. Механизмът на финансиране на дефицита може да има по-голямо значение от водещата позиция на Фед.

Септември 2019 г.

През септември 2019 г. има добре документиран епизод на недостиг на резерви. Споразуменията с Министерството на финансите и плащанията на корпоративни данъци претърпяха удар, резервите се понижаваха от месеци, а на 17 септември лихвите по овърнайт репо сделките скочиха доста над целевия диапазон на Фед, преди да бъдат разгърнати спешните овърнайт операции.

В дните преди това динамиката иначе беше спокойна. Акциите поеха новината за лихвите в рамките на часове след реакцията на Фед, но стресът беше видим на пазарите на финансиране от седмици.

Март 2020 г.

Шокът от Covid-19 беше по-широк и доведе до разпродажби на всеки клас активи, включително държавни ценни книжа. Пазарите на финансиране се сринаха, докато Фед не разгърна набор от инструменти за спешни случаи. Урокът е, че всичко се корелира толкова бързо, когато финансирането се срине.

Ноември 2025 г.

Биткойнът поведе спада с няколко седмици, преди да последва динамиката при акциите. Този модел – слабост на криптовалутите, предшестваща отказ от риск, е достатъчно последователен през циклите, така че е потвърждаващ сигнал, а не първичен.

Някои стресови събития, разбира се, идват от финансовите отчети, геополитически и политически сътресения.

Как ликвидността движи пазарите

Различни разминавания може да има със седмици. Интервенция на Федералния резерв може да нулира всичко. Ако Федералният резерв предприеме действия за стабилизиране на резервите или коригиране на постоянното репо улеснение, сигналите могат бързо да се обърнат.

Биткойнът може да действа като убежище, а не просто като рисков актив. През повечето време той може да следи ликвидността отблизо. Понякога, когато конвенционалните сигурни убежища изглеждат по-малко убедителни, може да се отдръпне и да замъгли сигнала.

Формулировката „обилни резерви“ може да забави промяната. Федералният резерв може да твърди, че резервите са достатъчни доста след точката, в която пазарите за еднодневно финансиране показват признаци на стрес. Наблюдението на данните може да е по-добро от очакването езикът на Федералния резерв да се промени.

Защо това може да има значение сега

Федералният резерв ще има нов председател вероятно към средата на май. Неговите заявени възгледи – по-ниски лихвени проценти, по-малък баланс, по-малко бъдещи насоки, представляват смислена промяна в рефлексивната рамка, която пазарите ценообразуват от 15 години.

Каквото и да доведе този преход, предположението, че свиването на финансирането ще бъде посрещнато незабавно с подкрепа от баланса, си струва да се преразгледа.

В същото време последните данни показват, че условията за финансиране се затягат. Посоката е в съответствие с настройките, предшествали по-ранни стресови епизоди. Историческият прецедент, който си струва да се изучи, е септември 2019 г., когато иначе спокойна ситуация се превърна в пазарно събитие в рамките на една седмица.

Нищо от това не гарантира, че акциите ще се сринат, но може да обясни защо ралитата са се усещали механично, защо кредитните спредове са сигнализирали за разминавания и защо благородните метали и криптовалутите отслабват.

Разликата не е в компонентите – това е ежедневното четене как те взаимодействат и кога това взаимодействие започва да има значение за пазарите. Как се движат SOFR, TGA и резервите в момента, как се съгласуват с кредитния рейтинг, валутната база и текущите показатели, както и специфичните потвърждаващи сигнали, които казват дали са включени в цените, или това предстои.