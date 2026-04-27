Индексите на БФБ записаха понижения при оборот от над 721 хил. евро

Индексите на Българска фондова борса (БФБ) приключиха сесията със спадове, като водещият бенчмарк SOFIX изтри 0,04% от стойността си, завършвайки на ниво от 1219,51 пункта.

Лидер сред акциите по оборот бе „Софарма“ със 105 599 евро, следвана от „Еврохолд България“ с 83 063 евро и „Шелли груп“ с 80 592 евро.

По брой сделки води „Шелли груп“ с 60, следвана от „Софарма“ с 52 и „Доверие обединен холдинг“ с 19 сделки.

Най-голям ценови ръст отчетоха акциите на „Агрия груп холдинг“, като поскъпнаха с 3,06%. Следвани са от „Монбат“ с 2,88% и „ЕМКА“ АД с 1,74 на сто.

Най-съществени понижения записаха акциите на „Капман Дебтс Мениджмънт“, където акциите поевтиняха с 23,08%, следвани от „Зърнени храни България“ с 6,35% спад и „Индъстри Дивелъмпънт Холдинг“ с 4,35% понижение.

При другите индекси BGBX40 отчете спад от 0,14% до 210,14 пункта, а BGREIT се понижи с 0,08% до 223,78 пункта. Показателят BGTR30 изтри 0,29% от стойността си, смъквайки се до ниво от 1028,53 пункта. Индексът beamX отчете спад от 1,06% до 114,7 пункта.

Индекси на БФБ в края на сесията на 27 април.

В рамките на SOFIX най-успешната акция беше тази на „Шелли груп“, която поскъпна с 8,1%. Тя е следвана от „Фонд за недвижими имоти“ с ръст от 3,81%. Най-големи спадове отчетоха акциите на „Уайзър технолоджи“ – 8,18%, следвани от книжата на „Илевън кепитъл“ – с 6,41% понижение.

При BGBX40 най-голям ръст отчете „Градус“ АД – 10%, следвана от „Телематик“ с 9,86% и „Шелли груп“ с 8,1%.

Най-големи спадове записаха „Петрол“ АД – 16,97%, следвана от „Уайзър технолоджи“ – 8,18% и „Софарма трейдинг“ – 7,1%.

Оборотът на основен пазар достигна 465 552 евро, докато общият възлиза на 721 724 евро.