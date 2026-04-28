„Неохим“ е най-поскъпващата акция в BGBX40 след отчетената печалба за над 10,8 млн. евро

Българската фондова борса (БФБ) затвори с превес на оптимизма, след като три от индексите затвориха на зелена територия. Основният бенчмарк SOFIX не отчете промяна, а BGTR30 единствен регистрира понижение.

„Неохим“ е най-добре представящата се позиция от индекса на 40-те най-ликвидни акции. Дружеството отчете днес над 10,8 млн. евро печалба за първото тримесечие на годината при близо 68% ръст на приходите.

В началото на годината дружеството получи от „Булгаргаз“ АД пълната сума за авансово платен, но неприет от производителя на торове природен газ през май 2023 г., общо близо точно 10,8 млн. евро.

Акциите на компанията поскъпнаха с 14,65% в сесията и са третите най-търгувани с 28 сделки. Те подкрепиха ръста на индекса BGBX40, който добави 0,19% във вторник до 210,54 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT нарасна с 0,25% до 224,34 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,1% до 114,81 пункта.

BGTR30 отчете спад от 0,05% до 1027,98 пункта.

Оборотът на борсата достигна над 921,85 хил. евро. „Еврохолд България“ е акцията с най-голям оборот в сесията – с над 102,2 хил. евро, следвана от „Софарма“ с над 77,8 хил. евро, „Шелли груп" с 69,5 хил. евро.

„Софарма“ е най-търгуваната акция с 34 сделки, а „Шелли груп“ следва с 33 сделки.

„Химимпорт“ е втората най-силно поскъпваща акция от BGBX40 с ръст от 5,12%, следвана от „Градус“ с 4,96%, които пък обявиха, че след три години на прекъсване ще изплатят дивидент със средства от неразпределената печалба.

Същевременно „Албена“ е най-губещата акция от BGBX40 със спад от 7,14%, следвана от „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 2,01% и „Софарма“ с 1,73%.

„Химимпорт“ е най-поскъпващата акция от SOFIX, следвана от акциите на БФБ с ръст от 2,47% и „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с 1,22%. ПИБ е най-губещата акция от индекса, следвана от „Софарма“ и „Доверие Обединен Холдинг“ със спад от 1,07%.

Ръстът на beamX се дължи изцяло на акциите на „ИпоТех Софком“, чиито акции поскъпват с 2,91% във вторник.