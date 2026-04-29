БФБ и еврото - потенциал за допълнителен растеж

Присъединяването на България към еврозоната е най-силното послание на страната към инвеститорите и Българска фондова борса (БФБ) вече усеща положителните ефекти от това, заяви служебният финансов министър Георги Клисурски в реч, с която откри събитието Investor Day 2026, организирано от БФБ.

Според Клисурски този впечатляващ растеж в рамките на БФБ ще продължи, като подчерта нуждата от ускоряване на интеграцията на капиталовите пазари в Европа.

От своя страна, председателят на Комисията по финансов надзор (КФН) Васил Големански посочи, че България е положила три важни крайъгълни камъка през последните месеци. Първият е влизането на страната в еврозоната, което стимулира инвеститорите. Вторият са приетите изменения в кодекса за социално осигуряване, които разширяват възможностите на пенсионните дружества да инвестират на капиталовите пазари. Третият е свързан с възможността инвеститорите на дребно да инвестират в държавни ценни книжа.

Големански посочи, че българският капиталов пазар се справя изключително добре въпреки геополитическите сътресения.

В своята откриваща реч изпълнителният директор на БФБ Маню Моравенов заяви, че през първото тримесечие оборотът на родната фондова борса е нараснал двойно, както по отношение на стойността, така и по брой сделки. Това се дължи най-вече на приемането на България в еврозоната, което отключва широк инвеститорски поток. Според Моравенов някои анализатори смятат, че именно страните в Централна и Източна Европа ще се превърнат в бъдещия двигател за растеж на европейската икономика.

Моравенов подчерта, че БФБ занапред ще играе все по-важна роля в българската икономика.