Приходите на „Българска фондова борса“ АД нараснаха с 22% през първото тримесечие

"Българска фондова борса“ АД (БФБ) реализира 22% ръст на годишна база на неконсолидираните приходи до 623 хил. евро за първото тримесечие на 2026 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез x3news.com. Това са приходите от комисиони за сделки, разпространение на борсова информация и такси от емитенти на ценни книжа и инвестиционни посредници.

Нетната неконсолидирана печалба намалява с 8% на годишна база до 984 хил. евро за януари-март 2026 г. поради изпреварващия ръст на разходите и по-малките приходи от дивиденти.

Печалбата е отново формирана изцяло от приходите от дивиденти за 1,07 млн. евро от дъщерното дружество „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, което търгува с електроенергията в България.

Разходите за дейността на БФБ са нагоре с 25% на годишна база до 713 хил. евро за януари-март 2026 г. С 31% до 322 хил. евро се увеличават разходите за външни услуги, а с 18% до 287 хил. евро тези за възнаграждения.

Акциите на БФБ АД поскъпват със 110% в последните 12 месеца до 8,2 евро за акция и 108 млн. евро пазарна капитализация. През периода е изплатен и брутен дивидент от 0,45 лв. на акция (0,23 евро). Основен акционер с 50,05% е държавата в лицето на Министерството на финансите.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.

