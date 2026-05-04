Европейските пазари потънаха след заплахата на Тръмп за нови мита върху автомобилите

Основните индекси на европейските фондови борси отбелязаха понижения в понеделник, докато инвеститорите продължиха да следят развитието на събитията в Близкия изток и евентуалното подновяване на трансатлантическото търговско напрежение, предаде CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 затвори със спад от 1%, като обърна по-ранната тенденция през сесията към ръст. Борсите във Франкфурт, Париж и Милано затвориха на червено, а в Лондон остана затворена заради почивен ден във Великобритания. Френският CAC 40 се понижи с 1,7%, германският DAX изтри 1,2 на сто, италианският FTSE MIB заличи 1,6%, а испанският IBEX 35 отстъпи с 2,4 на сто.

Акциите на Nokia поскъпнаха със 7,4%, с което ръстът от началото на годината надхвърли 100%, след като Inseego обяви в четвъртък, че ще придобие бизнеса на финландската телекомуникационна компания с фиксиран безжичен достъп.

Цените на книжата на европейските автомобилни производители се сринаха, след като американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че ще увеличи митата върху автомобилите и камионите от Европейския съюз до 25%. Европейската комисия заяви, че запазва възможностите си по отношение на отговора си.

Акциите на производителя на авточасти Continental бяха сред най-слабо представящите се от състава на Stoxx 600 в понеделник, като цената им спадна с 4,6%. Книжата на Mercedes Benz загубиха 3,4% от стойността си, а на Volkswagen – повече от 2%.

Новата заплаха за налагане на мита дойде въпреки решението на Върховния съд от февруари, с което бяха отменени значителни части от тарифната програма на Тръмп.

Междувременно американският президент представи и нов план за „освобождаване“ на кораби, които не са могли да преминат през Ормузкия проток. Инициативата, наречена „Проект Свобода“, може да включва 15 хил. войници и 100 самолета, които да направляват търговски кораби през ключовия морски път, сочи публикация в социалните медии на Централното командване на САЩ.

В понеделник сутринта британската служба за морска търговия съобщи, че снаряди са поразили кораб северно от град Фуджейра в Обединените арабски емирства.

Цените на петрола се повишиха, като сортът Брент поскъпна с над 5% до около 114 долара за барел, а тази на американския лек суров петрол West Texas Intermediate се покачи с 3% до над 105 долара.