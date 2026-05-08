Европейските борси затварят със загуби след заплахи за увеличаване на американските мита

20:10 | 08.05.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Европейските фондови пазари затвориха седмицата на червена територия след заплахите на американския президент Доналд Тръмп за увеличаване на митата, ако ЕС не одобри търговската сделка до 4 юли, пише CNBC. Търговците обръщат внимание и на предстоящи местни избори във Великобритания, които ще покажат настроенията към управлението на Киър Стармър.

В своята социална мрежа Truth Social Тръмп написа, че "търпеливо чака" ЕС да изпълни своите ангажименти, но може да повиши митата от 15% на 30%.

Паневропейският Stoxx 600 затвори със спад от 0,69% до 612,14 пункта. Почти всички сектори в състава на индекса отбелязват загуби. В Германия DAX се понижи с 1,32% до 24 338,63 пункта, след като акциите на Commerzbank се понижиха с почти 4% до 35,47 евро за брой. Банката съобщи за печалба от 1,36 млрд. евро за първото тримесечие и анонсира освобождаването на 3000 служители. Френският САС 40 достигна 8112,57 пункта, което е спад от 1,09%.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, отчита понижение от 0,43% до 10 233,07 пункта.

Цената на петрола отново тръгна нагоре след новината, че САЩ са атакували два празни ирански танкера. Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщи за прихванати нови две балистични ракети и три дрона, изстреляни от Иран, което е второто нападение към страната за тази седмица. Това поражда опасения за ескалация, което повиши цената на петрола с 1%.

Търговията с американския лек суров петрол (WTI) се движи около нивото от 96 долара за барел, а сортът "Брент"  се търгува за 101 долара към края на европейската търговия.

На валутните пазари еврото поскъпва до 1,1771 долара за брой. Един британски паунд се разменя за 1,3615 долара.

Цената на златото се повишава с 0,4% до 4728 долара за тройунция.

