Wall Street започва търговията с леки спадове след отказа на Тръмп към Иран*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с понижения, a цените на петрола се повишават, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранския отговор на предложението му за мир като неприемлив, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и широкият пазарен показател S&P 500 спадат с по 0,1%, а технологичният измертител Nasdaq Composite се понижава с 0,2%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,66% до 102,97 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,26% до 96,62 долара за барел.

Дни след като САЩ отправиха предложение с надеждата за повторно начало на преговорите, Иран публикува в неделя отговор, съсредоточен върху прекратяването на войната на всички фронтове, най-вече в Ливан, където съюзникът на САЩ Израел воюва срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“. Техеран включи също искане за компенсация за нанесените във войната щети и подчерта иранския суверенитет върху Ормузкия проток, съобщи Иранската държавна телевизия.

Той също така призова САЩ да прекратят военноморската си блокада, да гарантират, че няма да извършват нови атаки, да отменят санкциите и да прекратят американската забрана върху продажбите на ирански петрол, съобщи полуофициалната осведомителна агенция "Тасним".

В рамките на часове Тръмп отхвърли предложението на Иран с публикация в социалната си мрежа.

„Не ми харесва – напълно неприемливо“, написа той в Truth Social, без да дава повече подробности.

САЩ предложиха прекратяване на военните действия преди началото на преговори по по-спорни въпроси, включително ядрената програма на Иран.

Въпреки продължаващата несигурност някои пазарни наблюдатели очакват американските пазари да останат устойчиви.

„Икономиката може да се забави донякъде спрямо предишната си траектория заради войната в Иран и последвалия шок в цените на петрола“, коментира Рик Райдър, главен инвестиционен директор за глобалния пазар на облигации в BlackRock. Но според него „има много по-големи структурни фактори, които би трябвало да поддържат общата икономика в значително по-добра форма, отколкото много хора очакват.“

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,382%, а тази по 30-годишните - до 4,962%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек спад от 0,01% до 97,905 пункта.

Златото поскъпва с 0,2 на сто и се търгува на цена от 4740,3 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.