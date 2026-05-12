Петролът отново поскъпва, след като Тръмп постави под съмнение примирието с Иран*

Цената на петрола се повишава във вторник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп постави под съмнение примирието с Иран, предава Bloomberg. По-рано той отхвърли последното мирно предложение на Техеран, удължавайки блокадата на ключовия Ормузки проток.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,79% до 105,03 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 1,09% до 99,16 долара за барел.

Тръмп заяви пред репортери в Овалния кабинет, че примирието е на „масивно животоподдържане“, като същевременно разкритикува иранския отговор на предложението му за прекратяване на конфликта.

Към момента се спазва само временно примирие, което е в сила от началото на април.

Почти пълното затваряне на Ормузкия проток сериозно наруши потоците на суров петрол, природен газ и горива към световните пазари, пораждайки опасения от инфлационна криза.

Иран е отговорил на мирното предложение на Тръмп с искане САЩ да вдигнат морската блокада и да облекчат санкциите, като същевременно запази известен контрол върху трафика през Ормузкия проток, според източник, запознат с въпроса, пожелал анонимност поради чувствителността на информацията.

„Малко вероятно е да се постигне цялостно мирно споразумение“, пишат анализаторите на Bloomberg Economics. „Смятаме, че САЩ и Иран вероятно ще предприемат нови удари. Но очакваме интензивният обмен на огън да бъде временен и да премине към по-ниски нива на бойни действия - това, което наричаме новото нормално в този продължителен конфликт.“

Според Axios президентът на САЩ се е срещнал с екипа си по национална сигурност, за да обсъди войната, включително подновяване на военните действия. Тръмп също каза пред Fox News, че обмисля възраждане на план за ескортиране на кораби през Ормузкия проток.

Цените на горивата в САЩ рязко се повишават, засилвайки политическия натиск върху Тръмп и Републиканската партия преди междинните избори през ноември. Страната е освободила нови количества от стратегическите си петролни резерви в опит да овладее растящите цени.

Главният изпълнителен директор на Saudi Aramco Амин Насер заяви, че световните пазари губят по 100 млн. барела доставки всяка седмица, в която Ормузкият проток остава затворен. Компанията е пренасочила част от износа си през западното си пристанище, но цените остават високи, а купувачите - включително Китай - намаляват обемите на покупките си.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.