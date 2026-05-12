S&P 500 се отдръпва от рекорда след мрачните данни за инфлацията в САЩ*

Американският широк борсов индекс S&P 500 се понижава във вторник, повлечен надолу от по-високите цени на петрола, докато трейдърите реагират на по-мрачните от очакваното данни за ценовия натиск в САЩ през април, предава CNBC.

Бенчмаркът спада с 0,3%, а технологичният измерител Nasdaq Composite се понижава с 0,7%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average остава почти без промяна.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 3,48% до 107,84 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 3,54% до 101,54 долара за барел.

Енергоносителите продължиха да поскъпват, след като американският президент Доналд Тръмп нарече временното примирие между САЩ и Иран „невероятно слабо“ и заяви, че то е „на масивна животоподдържаща система“, след като отхвърли като „неприемливо“ контрапредложението от Техеран за прекратяване на войната.

В последното си предложение Техеран е настоял за военни репарации, пълен суверенитет над Ормузкия проток, освобождаване на замразени ирански активи и премахване на санкциите.

Цените, които потребителите в САЩ плащат за широк спектър от стоки и услуги, са нараснали с по-бързи темпове от очакваното през април, засилвайки опасенията за въздействие на инфлацията върху американската икономика. Индексът на потребителските цени се е повишил със сезонно коригираните 0,6% за месеца, а годишният темп е 3,8%, съобщи във вторник Бюрото по трудова статистика. Месечният темп е в съответствие с прогнозите, но годишният темп е с 0,1 процентни пункта над консенсусната прогноза на Dow Jones.

Без да се отчитат храните и енергоносителите, основният индекс на потребителските цени се е повишил съответно с 0,4% и 2,8%.

„Днешният доклад подсказва, че инфлацията се завръща с пълна сила, основно заради упорито високите цени на петрола. Те ще доминират инфлационната картина през останалата част от годината“, коментира Скайлър Уайнанд, главен инвестиционен директор в Regan Capital.

Междувременно акциите на Micron Technology - която изведе S&P 500 и Nasdaq Composite до нови рекордни върхове в предишната сесия – обръщат посоката и поевтиняват с над 3%. Книжата на Advanced Micro Devices и Qualcomm поевтиняват съответно с 2% и 4%.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,451%, а тази по 30-годишните - до 5,016%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,42% до 98,369 пункта.

Златото поевтинява с 0,5 на сто и се търгува на цена от 4705,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.