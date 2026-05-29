Петролът поевтинява след удължаването на временното примирие между САЩ и Иран*

Цената на петрола спада в петък, след като САЩ и Иран предварително се съгласиха да удължат временното примирие помежду си с 60 дни, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,9% до 92,87 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,99% до 88,02 долара за барел.

Според източник, запознат със ситуацията, американският президент Доналд Тръмп все още не е одобрил условията на споразумението, след като Axios съобщи, че корабоплаването през Ормузкия проток ще бъде „неограничено“.

Въпреки това вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че е твърде рано да се каже „дали и кога“ ще бъде постигната сделка с Иран. По-рано финансовият министър Скот Бесънт каза само, че „екипите водят преговори“, когато беше попитан дали е постигнато временно споразумение.

Цените на суровия петрол спаднаха през май заради надеждите, че ще бъде постигнат някакъв вид споразумение, макар че враждуващите страни и преди са обявявали напредък, след което безизходицата е продължавала. По време на конфликта фактическото затваряне на Ормузкия проток - подложен на блокади от Вашингтон и Техеран - предизвика глобален енергиен шок, като милиони барели дневни доставки бяха спрени.

„Бавно и мъчително се придвижваме към това, което се представя като сделка“, коментира Арън Стайн, президент на Института за външнополитически изследвания в САЩ. „Ако това е удължаване на примирието, тогава фундаментално нищо не се променя. Разликата този път е, че изглежда има поне консенсус за необходимостта от едновременно премахване на двете блокади“, добавя той.

На този етап остава неясно как ще бъдат решени спорните въпроси в преговорите - включително ядрената програма на Ислямската република, запазването на контрола на Иран върху Ормузкия проток и облекчаването на санкциите. Според Бесънт повторното отваряне на водния път и предаването от Иран на високообогатен уран са били „червените линии“ на Тръмп, необходими за всякакво споразумение.

Дори и да бъде договорено официално удължаване на примирието, редица пречки могат да забавят възстановяването на петролните потоци. Сред тях са необходимостта от разминиране на Ормузкия проток, рестартирането на затворените находища, което може да отнеме месеци, както и ремонтите на енергийната инфраструктура, повредена от дронове и ракетни удари. Освен това ще са нужни седмици, за да достигнат корабите до страните вносители.

„Очаквам доставките да останат силно ограничени заради времето, необходимо за пътуване на танкерите и възстановяване на производството“, казва Райън Маккей, старши стратег по суровини в TD Securities. „Може да се стигне до загуба на още 1 млрд. барела доставки по време на периода на възстановяване“, добавя той.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.