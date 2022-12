Големите банки на Wall Street спечелиха 1 трлн. долара за десетилетие

Подобна печалба не изглеждаше възможна в началото на десетилетието

Малик Диоп усеще, че нещо се променя на Wall Street. Той започва работа в Morgan Stanley в мрачните дни на 2009 г., когато големите банки се опитваха да изплатят спасяването си с пари на данъкоплатците и да отклонят обществения гняв. Четири години по-късно обаче гневът отстъпва място на амбицията, разказва Bloomberg.

„Наистина се чувствах така, сякаш за първи път работата и кариерата ми не се определяха от контекста на финансовата криза“, казва Диоп. „Вече преодоляхме това. И вече е време да сключим нови сделки.”

През следващите години издигането му до управляващ директор отразява нов бум. Той помага за организирането на многомилиардна сделка със SoftBank Group, чиито мащабни инвестиции определиха една цяла нова ера, след което финализира огромно сливане с участието на компания със специално предназначение.

Диоп не знае по това време, но играе малка роля в нещо почти невероятно доходоносно: първото десетилетие, донесло 1 трилион долара на шестте гиганта в американското банкиране. Не става въпрос за общи приходи, това са 1 трлн. долара нетна печалба.

Общата печалба на шестте най-големи американски банки расте. Графика: Bloomberg

Подобна печалба не изглеждаше възможна в началото на десетилетието, когато Wall Street беше мишена на глобални протести, а политиците от двата края на спектъра кипяха от спасителни планове или се стремяха да разбият на по-малки части "твърде големите, за да фалират" кредитори.

Вместо това те станаха още по-големи, изпреварвайки корпоративна Америка толкова лесно, че JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и дори закъсалата Wells Fargo & Co. са на път да реализират по-висока обща печалба през тези 10 години от всички американски публични компании с няколко изключения, сочат данни, събрани от Bloomberg. Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley не остават по-назад. Заедно шестте банки са напът да спечелят още повече през следващата година.

Докато голяма част от вниманието на света беше фокусирано върху богатствата, трупани в Силициевата долина, банките набираха скорост. Има различни фактори за това постижение: волатилността повлия на търговските печалби на Wall Street, инвестиционните банкери като Диоп яхнаха бума на сделките, а Доналд Тръмп подкрепи печалбите чрез намаляване на данъците.

„Понякога има едно усещане, че фактът, че са спечелили толкова много, е някак ужасен, а аз просто не мисля, че е така“, коментира Бетси Дюк, бивш управител на Федералния резерв, която е председател на борда на Wells Fargo до 2020 г.

„Всичко, с което можеше да се замери финансовата система, беше хвърлено по нея през последните 10 години. Тези банки не просто оцеляха, те всъщност процъфтяха."

Демонстранти от движението Occupy Wall Street в Ню Йорк през ноември 2011 г. Снимка: Peter Foley/Bloomberg

В едно десетилетие на обществен гняв срещу банките, по-строги регулации, геополитически хаос, пандемията и някои коварни колебания на пазара, банките „успяха да се справят с всичко това и не само да се справят, но и да спечелят 1 трлн. долара“, отбелязва Дюк.

Прогнозите на анализатори показват, че шестте банки бързо се доближават до това постижение – 1 трлн. долара за 10-годишен период – и че ако не достигнат този крайъгълън камък в края на декември, ще го направят някъде през първите няколко седмици на 2023 г.

Не само мащабът на печалбата е толкова стряскащ, но и способността на индустрията да преодолява скандали и да процъфтява отново.

Преди десет години JPMorgan, сега най-печелившата и най-голямата американска банка по пазарна капитализация, имаше сериозни проблеми заради скандала със свой служител, спечелил си прозвището "Лондонския кит" заради големите си и необмислени залози на финансовите пазари.

Wells беше във възход, най-голямата банка по борсова стойност и единственият член на групата, спечелил над 20 млрд. долара. Макар че печалбите му по-късно бяха засегнати от разкрития за злоупотреби, анализатори очакват те отново да доближат това ниво през 2023 г.

Това, което не се промени през тези години, е общият бизнес план: банките продават акции и облигации, търгуват с финансови инструменти, съветват относно корпоративни поглъщания, управляват богатство, обработват плащания и отпускат заеми.

2021 г. е донесла най-големите печалби на шестте банки, но и останалите години са били успешни. Графика: Bloomberg

Цената на скандалите

За да излязат от сянката на световната криза, банките трябваше да плащат. През 2014 г. Bank of America се съгласи на рекордно споразумение на стойност 16,7 млрд. долара, за да сложи край на разследванията за лоши ипотечни практики, надхвърляйки 13-те млрд. долара на JPMorgan. Някои банки вече търсеха нови източници на печалба, което ги вкара в проблеми.

Служители в Wells Fargo, подложени на натиск да постигнат целите си за продажби, създадоха милиони сметки за клиенти, които не са ги поискали - най-известният от поредица скандали, които в крайна сметка обхванаха повечето от бизнеса. А в Малайзия през 2013 г. Goldman Sachs приключи набирането на милиарди долари за държавен инвестиционен фонд, известен като 1MDB, който след това беше откраднат от група, включваща бившия премиер.

В сравнение с размера на печалбата тези грешки изглеждат дребни. Един човек, на когото банковият сектор може да благодари, Доналд Тръмп, се подиграваше с банките по време на предизборната си кампания, преди да назначи двама възпитаници на Goldman да отговарят за данъчна реформа, помогнала за трансформирането на корпоративните печалби. Оказа се, че банките, които бяха свикнали да плащат по три на всеки десет долара на правителството, вече трябва да плащат по-малко от един долар на всеки пет за 2018 г.

Доналд Тръмп през август 2017 г. Снимка: Drew Angerer/Getty Images

Оттам разходите им за данъци намаляха. Тази година донесе нов силен растеж на Wall Street. Банките, които бяха спечелили по-малко от 70 млрд. долара през 2017 г., спечилиха 120 млрд. долара през 2018 г. благодарение на намаляването на данъците, повишаването на лихвените проценти и скока в банкирането на дребно и сключването на сделки. Техните общи активи, които от години се движеха около 10 трлн. долара, започнаха да растат.

Това беше печелившо десетилетие да бъдеш банкер. Разходите за персонал на шестте банки, които се движеха около 148 млрд. долара в началото на периода, преди да спаднат за няколко години, скочиха до 154 млрд. долара през 2019 г., въпреки че общият им брой служители всъщност беше намалял. Шефът на JPMorgan Джейми Даймън, който вече беше станал милиардер, в крайна сметка щеше да получи толкова голям пакет от заплати, че консултантска компания посъветва акционерите да гласуват против.

Малко неща преобразиха пейзажа на Wall Street толкова дълбоко, колкото началото на пандемията през 2020 г. За да избегне икономическия катаклизъм, американското правителство въведе програми за подпомагане на потребителите и бизнеса, а Федералният резерв купи активи за трилиони долари. Хаосът на пазара върна нестабилността, за която жадуват трейдърите. Корпорациите се наредиха на опашка, за да теглят заеми, да набират капитал или да придобиват отслабени конкуренти.

В началото на 2020 г. анализаторите пишеха некролози за рекордните печалби на Wall Street. Вместо това банките помогнаха за възхода на компаниите със специално предназначение (SPAC).

Печалбите през 2021 г. също получиха помощ от счетоводен ход - банките се почувстваха достатъчно стабилни благодарение на правителствената намеса, за да освободят част от резервите, които бяха заделили, в случай че заемите се влошат.

Шестте големи банки реализираха по-голяма печалба през 2021 г., отколкото през 2013 г. и 2014 г., взети заедно.

Дори когато Русия нахлу в Украйна тази година, хаосът помогна на търговците да се противопоставят на очакванията за трудни времена. Сборът на печалбите за последните 10 години засенчва предходното десетилетие, дори ако вземете предвид инфлацията и големите банкови сливания по време на финансовата криза.

И все пак други корпоративни титани, особено в Силициевата долина, се оказаха достойни конкуренти на банките в печалбата. Само Apple Inc. спечели повече от половин трилион долара. Microsoft Corp., Berkshire Hathaway Inc. и Alphabet Inc. изпревариха JPMorgan, следван от Exxon Mobil Corp., който измести Bank of America и Wells Fargo.