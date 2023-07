Финансовите регулатори в САЩ предлагат по-строги правила за банковия капитал

Една от агенциите изчислява, че пет банки ще имат проблем да отговорят на новите изисквания

Водещите банкови регулатори в САЩ разкриха планове за цялостна промяна на капиталовите правила, която ще принуди големите кредитори да увеличат финансовите си буфери, за да поемат неочаквани загуби.

Мерките, публикувани в четвъртък от Федералния резерв, Федералната корпорация за гарантиране на депозитите и Службата на контролера на валутата, предвиждат увеличаване на капитала, който банките с активи за поне 100 млрд. долара трябва да държат, до приблизително 16%, пише Bloomberg.

Осемте най-големи банки са изправени пред увеличение на финансовите буфери до около 19% от размера на активите им.

Според предложенията средни банки като Regions Financial Corp., KeyCorp и Huntington Bancshares Inc. ще трябва да изпълняват строги изисквания почти като за големи, системно важни кредитори. Съгласно предложението средните банки сега ще трябва да включват нереализирани печалби и загуби от някои ценни книжа в своите капиталови съотношения.

Дългоочакваните реформи в САЩ са свързани с Базел III. Въпросът за увеличаването на изискванията към банковия капитал стана по-остър с фалитите на Silicon Valley Bank и Signature Bank през март и на First Republic Bank през май.

„Силната регулаторна капиталова рамка е крайъгълният камък на устойчивата банкова система“, коментира председателят на Федералната корпорация за защитата на депозитите Мартин Грюнберг в четвъртък. „Силните нива на наличен капитал за поемане на загуби гарантират, че банките имат способността да отпускат заеми на своите клиенти през бизнес цикъла, включително по време на стрес“, допълва той.

Най-големите банки на Уолстрийт се подготвят за регулациите, които ще абсорбират целия излишен капитал, натрупан през последното десетилетие. Шест от топ банките в САЩ - JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc., разполагат с около 118 млрд. долара обикновен собствен капитал от първи ред, според Bloomberg Intelligence.

Според Грюнберг повечето банки ще могат да изпълнят новите изисквания без проблем, като само пет вероятно ще се сблъскат с недостиг. Агенцията му изчислява, че на тези банки ще са необходими около две години, за да компенсират този дефицит, дори ако продължат да изплащат дивиденти, ако се приеме, че продължат да генерират печалби със същия темп, както през последните години.

Регулаторите също така предлагат промени в начина, по който банките изчисляват своите рисково претеглени активи, което е ключов компонент на определени капиталови съотношения. Агенциите искат банките да използват две различни методологии - текущата стандартна методология на САЩ, която отчита общия кредитен и пазарен риск на дадена дейност, както и нова, разширена методология, която също ще отчита оперативния риск на дейността, както корекциите на кредитните оценки.

Когато една банка в крайна сметка изчислява своите капиталови съотношения, тя ще трябва да използва методологията, която води до по-високо ниво на рисково претеглени активи.

След като официално предложат новите правила, регулаторите трябва да ги подложат на обществено обсъждане, а след това ще се пристъпи към финализиране. Това ще отложи прилагането на пакета вероятно с години.

Според критици на мерките от финансовата индустрия изискването банките да заделят повече капитал може да навреди на конкуренцията и да забави икономическия растеж.