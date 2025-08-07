Английската централна банка понижи лихвения процент с историческо прегласуване

Английската централна банка (Bank of England) понижи основния лихвен процент с 25 базисни пункта до 4%, предаде Ройтерс.

Достигането до решение обаче се оказа трудно, като се наложи Комисията по парична политика да проведе две гласувания за лихвения процент за първи път в историята си.

Четирима от деветимата централни банкери в комисията се опитаха да запазят разходите по заемите без промяна заради опасения от ускоряване на инфлацията.

Първият кръг на гласуването приключи с резултат 4-4-1, като външният член на комисията Алън Тейлър първоначално подкрепи понижение с половин процентен пункт.

Комисията е разединена по въпроса как да реагира на инфлацията, която според прогнозите на централната банка скоро ще достигне двойно по-високо равнище от целевото ниво от 2%.

На второто гласуване управителят на Английската централна банка Андрю Бейли и четирима негови колеги подкрепиха понижаването на лихвения процент от 4,25% на 4%.

Главният икономист Хю Пил гласува за запазване на банковата лихва на 4,25%.

Индексът на потребителските цени на Острова се повиши по-силно от очакванията - до 3,6% през юни от 3,4% през май. Това се случва на фона на охлаждащ се пазар на труда и муден икономически растеж. Брутният вътрешен продукт на страната се сви с 0,1 на сто през май.