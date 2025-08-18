Вземанията на компаниите за кредитиране растат със 17,5% до над 7 млрд. лв.

Вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, достигат 7,065 млрд. лв. (3,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт) към края на юни, става ясно от доклад на Българска народна банка (БНБ). Това е повече в сравнение с отчетените преди година 6,014 млрд. лв. (3% от прогнозния БВП).

Вземанията се увеличават със 17,5% (1,052 млрд. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2024 г. и с 3,7% (249,1 млн. лв.) в сравнение с края на март тази година.

Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 179,8 млн. лв., изтъква БНБ.

На годишна база продадените кредити са в размер на 183,5 млн. лв. (в т.ч. 46 млн. лв. през второто тримесечие на 2025 г.), а закупените са 3,6 млн. лв.

В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 3,418 млрд. лв. в края на юни 2025 година. Те нарастват с 21,7% (или 610,5 млн. лв.) спрямо края на юни 2024 г. и с 5,8% (187,7 млн. лв.) в сравнение с края на март 2025 г.

Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 46,7% в края на юни 2024 г. до 48,4% в края на същия месец на 2025 г.

Вземания по кредити. Източник: БНБ

В края на второто тримесечие вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 1,471 млрд. лв. Те нарастват с 12,3% (160,6 млн. лв.) на годишна база и с 0,7% (10,3 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие.

Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 1,649 млрд. лв. в края на юни 2025 г., като нарастват с 10,6% (158,1 млн. лв.) спрямо края на същия месец на 2024 г., и с 4,6% (72,4 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2025 г.

Към края на юни 2025 г. размерът на необслужваните кредити е 526,8 млн. лв. Те нарастват с 30,3% (122,6 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2024 г., като намаляват с 3,9% (21,2 млн. лв.) спрямо края на март 2025 г., посочват от БНБ.

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори

В края на юни 2025 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база с 19,1% (780,8 млн. лв.) до 4,875 млрд. лв. Спрямо края на март 2025 г. те се увеличават с 4,3% (200,9 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 69,4% в края на юни 2024 г. до 70,5% в края на същия месец на 2025 г.

Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 1,806 млрд. лв. към края на второто тримесечие на 2025 година. Те се увеличават с 12% (193,3 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2024 г. и с 1% (17,9 млн. лв.) спрямо края на март 2025 г.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 27,3% в края на юни 2024 г. до 26,1% в края на същия месец на 2025 г.

Структура на вземания по кредити. Източник: БНБ

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 4,719 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2025 г. Те се увеличават с 18,1% (722 млн. лв.) на годишна база и с 4,4% (198 млн. лв.) спрямо края на март 2025 г. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД намалява от 97,6% към края на юни 2024 г. до 96,8% към края на същия месец на 2025 г.

Размерът на жилищните кредити в края на второто тримесечие на 2025 г. е 15,3 млн. лв. Те намаляват с 14,7% (2,6 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2024 г. и с 14,7% (2,6 млн. лв.) спрямо март 2025 г. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД намалява от 0,4% в края на юни 2024 г. до 0,3% в края на същия месец на 2025 г.

Другите кредити са общо 141,2 млн. лв. в края на юни 2025 г. Те нарастват със 77,2% (61,5 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2024 г. и с 4,1% (5,5 млн. лв.) спрямо края на март 2025 г. Относителният им дял нараства от 1,9% в края на юни 2024 г. до 2,9% в края на същия месец на 2025 г.