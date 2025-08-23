Търговското споразумение между ЕС и САЩ насърчава ЕЦБ в поддържането на стабилни лихви

Представителите на Европейската централна банка (ЕЦБ) са все по-убедени, че могат да запазят лихвените проценти без промяна на следващото си заседание, насрочено за септември. Това твърдят източници на Bloomberg, които не смятат, че търговското споразумение между Брюксел и Вашингтон ще доведе до сериозни опасения за икономическите перспективи.

Разходите по заемите в региона бяха запазени на ниво от 2% миналия месец, а растежът и инфлацията се развиха до голяма степен в съответствие с прогнозата на ЕЦБ от юни. Това би подкрепило аргументите на някои финансисти, че ЕЦБ е приключила с намаляването на лихвите и трябва да запази пространство за действие при евентуални бъдещи сътресения, като същевременно успокои опасенията на други за продължаващо подценяване на инфлацията.

След осем понижения с по четвърт процентен пункт за една година, базираната във Франкфурт финансова институция даде сигнал през юли, че прагът за по-нататъшни действия е висок. Данните оттогава разкриха неочакван растеж за икономиката на 20-те страни от еврозоната и малко по-бърза от очакваното инфлация.

Въпреки че нови данни от петък показаха, че свиването на германското производство през второто тримесечие е било по-тежко в сравнение с първоначалните прогнози, остава надеждата, че най-голямата икономика на континента ще се стабилизира, след като се отразят увеличените публични разходи за инфраструктура и отбрана.

Също така има много по-голяма яснота по отношение на търговията след сключването на споразумение за митата между Европейския съюз (ЕС) и САЩ, въпреки че централните банкери остават нащрек, тъй като някои въпроси по темата все още са отворени, а американският президент Доналд Тръмп е известен с това, че може да променя мнението си внезапно.

„Последните търговски споразумения облекчиха, но със сигурност не премахнаха глобалната несигурност, която продължава да съществува поради непредсказуемата политическа обстановка“, заяви в сряда председателят на ЕЦБ Кристин Лагард. Настоящите мита са малко над нивото, което паричният орган предвиждаше през юни, но „значително под най-лошия сценарий“, каза тя.

Подчертавайки тези настроения, бизнес проучване, публикувано в четвъртък от S&P Global, показа, че активността в частния сектор на еврозоната е достигнала 15-месечен връх през август. Данните обаче разкриха и слабост при поръчките за износ.

Все пак централните банкери не виждат смисъл в подкрепата на икономиката с т.нар. застрахователно намаление, казват източниците на Bloomberg. Финансистите изразяват опасения, че такава стъпка би подхранила необосновани спекулации за влошаване на перспективите и необходимостта от поредица допълнителни стъпки по отношение на лихвените проценти.

Не е взето решение по отношение на септемврийската среща на ЕЦБ и каквото и да бъде решено, то ще включва всички налични към този момент данни, посочват още запознатите лица.

Икономистите все още очакват окончателно понижение на лихвите с четвърт процентен пункт през декември. На този фон трейдърите виждат по-малко от 50% вероятност за такъв ход.