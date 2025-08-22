IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Растежът на заплатите в еврозоната се ускорява, подкрепяйки предпазливостта на ЕЦБ

Договорените заплати в региона през второто тримесечие са се повишили с 4% на годишна база

13:26 | 22.08.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Ключовият показател за растежа на заплатите в еврозоната отбеляза скок, подкрепяйки предпазливостта на Европейската централна банка (ЕЦБ) по отношение на по-нататъшното намаляване на лихвените проценти, предава Bloomberg.

Според данни от петък договорените заплати в региона през второто тримесечие са се повишили с 4% на годишна база. Това е ръст спрямо отчетените 2,5% през първите три месеца на годината, макар и все още под пиковите 5,4%, регистрирани през 2024 г.

Увереността на ЕЦБ в стабилизирането на инфлацията на целта от 2% се основава на умереното нарастване на заплатите и забавянето на ръста на цените в сектора на услугите, който все още се задържа около 3%. Собственият ѝ индекс за заплатите в еврозоната сигнализира за значителен спад в началото на следващата година. Макар че Германската централна банка отчете силен ръст на възнагражденията в Германия през това тримесечие, тя също така предвижда смекчаване поради забавяне на инфлацията и слабата икономическа среда.

Очаква се представителите на ЕЦБ да запазят основния депозитен лихвен процент на 2%, когато се съберат отново след лятната ваканция през септември. Повечето от тях приемат, че в момента лихвите са на добро ниво, което нито ограничава, нито подкрепя икономическата активност. Други обаче смятат, че възможността за по-нататъшни намаления не трябва да се изключва напълно.

Последна актуализация: 13:26 | 22.08.25 г.
