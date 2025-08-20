Инфлацията в еврозоната е останала в рамките на 2% и през юли

Годишната инфлация в еврозоната през юли е възлязла на 2%, оставайки в рамките на целевата стойност, определена от Европейската централна банка (ЕЦБ). Така ценовият натиск е останал без промяна в сравнение с юни, сочат данни на Европейската статистическа служба от сряда.

През юли миналата година нивото на инфлация във валутния съюз бе 2,6%.

През миналия месец годишната инфлация в Европейския съюз (ЕС) е била на ниво от 2,4% - повишение спрямо отчетените 2,3% през юни. За сравнение, през същия месец на 2024 г. тя възлизаше на 2,8%.

Най-ниските годишни нива на инфлация в блока са регистрирани в Кипър (0,1%), Франция (0,9%) и Ирландия (1,6%), а най-високите - в Румъния (6,6%), Естония (5,6%) и Словакия (4,6%). В сравнение с юни, годишната инфлация се е забавила в осем държави членки, останала е стабилна в шест и се е ускорила в тринадесет.

През миналия месец най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната са имали услугите, храните, алкохола и тютюна, неенергийните промишлени стоки и енергоносителите, сочат още данните на Евростат.

Данните показват, че ценовият шок, който започна по време на пандемията от Covid-19, продължава да отшумява. ЕЦБ е уверена, че инфлацията до голяма степен е овладяна и намали лихвите осем пъти в рамките на една година до ниво, при което се счита, че те нито ограничават, нито стимулират растежа.

С инфлация, която се движи около целта и икономика, която до момента остава стабилна въпреки натиска от митата на САЩ, много централни банкери дадоха знак, че не виждат сериозни основания да продължат кампанията си за облекчаване на паричната политика. Инвеститорите оценяват на по-малко от 50% вероятността за ново понижение на лихвите тази година.