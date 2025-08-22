Германската икономика се е свила с повече от очакваното през второто тримесечие

Икономиката на Германия се е свила с повече от първоначално очакваното през второто тримесечие, сочат нови данни, цитирани от Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е спаднал с 0,3% спрямо предходните три месеца, съобщи Федералната статистическа служба в петък, като ревизира предварителните си данни за намаление с 0,1%. Инвестициите са намалели с 1,4%, докато частното потребление е оказало значително по-малко подкрепа на икономиката, отколкото се очакваше първоначално.

„Промишленото производство, в частност, се представи по-лошо от първоначално очакваното“, посочват от статистическата агенция в изявление.

Поредната спънка пред най-голямата икономика в Европа разбива надеждите, че тя скоро ще излезе от двегодишната рецесия, която последва нахлуването на Русия в Украйна. БВП нарасна с 0,3% през първите три месеца на 2025 г., но това се дължеше отчасти на увеличения износ преди влизането в сила на митата, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп. През юли Европейският съюз (ЕС) сключи споразумение с Вашингтон, според което повечето доставки от региона ще бъдат обложени с мито от 15% – сделка, която беше остро критикувана от германската индустрия.

Икономиката на страната страда и от слаб световен растеж, геополитическа несигурност и дългогодишни проблеми като застаряваща работна сила и прекомерна бюрокрация.

Германската централна банка предупреди в месечния си доклад, публикуван в четвъртък, че е възможно БВП да не отбележи растеж и през третото тримесечие, като най-вероятният изход е стагнация. В същото време плановете на новото правителство за мащабно увеличаване на разходите за отбрана и инфраструктура донесоха известен оптимизъм, като ефектите вероятно ще се проявят през 2026 г.