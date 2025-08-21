Германският бизнес иска Берлин да спази обещанията си

Германското правителство е на власт от малко повече от 100 дни и бизнес лидерите казват, че е време властите да превърнат политическите си обещания в реалност, пише CNBC.

Канцлерът Фридрих Мерц водеше кампания върху платформа, насочена към бизнеса и икономическия растеж, като обеща реформи и инвестиции, които събудиха надежда в бизнес общността. Оптимизмът беше допълнително подсилен, когато коалиционните преговори между Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц, заедно със сестринската партия Християнсоциален съюз (ХСС), и Социалдемократическата партия (ГСДП) донесоха голяма фискална промяна, която ще позволи по-високи разходи за отбрана и инфраструктура.

ХДС, ХСС и ГСДП сега формират коалиционното правителство на Германия и чувството на ентусиазъм от страна на бизнеса се запази с началото на политическия мандат, според бизнес лидери, разговаряли със CNBC през последните седмици.

„Както сте чували и преди, имаме поне 10, може би 20, години на слаби политически решения, силно идеологически мотивирани, не водени от бизнеса, не водени от обществото, и изглежда, че новото правителство върви в различна посока“, коментира по-рано този месец Томас Шулц, главен изпълнителен директор на строителната компания Bilfinger.

Главният изпълнителен директор на доставчика на финансови услуги Allianz Оливер Бете приветства подхода на новото правителство да се отнесе сериозно към конкурентоспособността. Мерц многократно обещава да върне германската индустрия към амбициите за световно лидерство.

„Мога само да ги аплодирам, че го приемат сериозно, че също така мобилизират финансови резерви, за да въведат нечувана досега инвестиционна програма и да сложат край на почти две десетилетия летаргия на недостатъчни инвестиции в инфраструктура, недостатъчни инвестиции в отбраната [и] недостатъчни инвестиции в образованието“, казва още той.

През юли водещи германски компании обявиха собствена инициатива за повишаване на интереса и доверието на инвеститорите. Групата, съставена от 61 компании, планира колективно да инвестира 631 млрд. евро до 2028 г. „Това е добър сигнал и показва, че в днешно време съществува съюз между корпоративния свят и политиката, което е много важно, а не е било така през последните години“, посочва Тимотеус Хьотгес, главен изпълнителен директор на Deutsche Telekom, пред CNBC.

Тонът, заложен от бизнес лидерите, се отразява и в последните данни – икономическият институт Ifo отчита подобрения в настроенията на компаниите вече пет поредни месеца.

Призив за действие

Въпреки това, бизнесът призовава правителството за действие, като настоява предизборните обещания да се превърнат в реалност.

Бете от Allianz казва пред CNBC, че макар отношението на правителството да е добра новина, „сега идва изпълнението“. Шулц от Bilfinger отбелязва, че „в момента има само говорене в много области, с много добри идеи, но трябва да стигнем до изпълнение“.

Икономистите, анкетирани относно политиките от Ifo и германската медия Frankfurter Allgemeine Zeitung, също отбелязват липсата на мерки, които да са приложени досега през първите сто дни от мандата на Мерц.

Според проучването 30% от анкетираните икономисти оценяват икономическите мерки на новото германско правителство през първите 100 дни като „по-скоро негативни“, а други 12% дори ги оценяват като „много негативни“.

Участниците в анкетата също така подчертават „липсата на усилия за реформи в областта на системите за социално осигуряване“. Освен това, те виждат липса на ясни стимули за по-нататъшни структурни реформи, намаляване на бюрокрацията и напредък в опазването на климата, става ясно още.

Самите бизнес лидерите имат обширен списък с желания, които да споделят пред CNBC. Роланд Буш, главен изпълнителен директор на технологичния конгломерат Siemens, е сред тези, които призовават за структурни реформи. Някои от тях включват „дигитализация, по-бързи процеси на вземане на решения, по-малко бюрокрация, работа [върху] енергийната ни трансформация“ и промени на пазара на труда.

Лидерите посочват и специфични за отделните бизнеси нужди, като Хьотгес от Deutsche Telekom коментира, че компанията би могла да бъде подкрепена от местните власти и федералното правителство при изграждането на оптична инфраструктура.

Много от тези проблеми са посочвани от лидерите като причини за слабостта на икономиката през последните години. Икономиката на Германия се сви както през 2023 г., така и през 2024 г. След това е регистриран ръст на брутния вътрешен продукт от 0,3% през първото тримесечие на тази година, последван от свиване от 0,1% през второто тримесечие.

„В Германия не сме се развивали като страна през последните две години и има причини за това. Става въпрос за бюрокрацията, за образованието, за сигурността, за цените на енергията и в този контекст за това да бъдем конкурентоспособни в световен мащаб“, казва Карстен Кнобел, главен изпълнителен директор на компанията за химикали и потребителски стоки Henkel. По думите му „трябва да превърнем тази страна от нерастяща“ в такава, която отново се връща към растеж.