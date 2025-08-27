Лихвите по новите депозити на фирмите намаляват през юли

Средният лихвен процент по новите депозити на фирмите в банките в България през юли намалява на годишна и на месечна база. В същото време при лихвата на домакинствата има увеличение, с изключение при спестяванията в евро на годишна основа. При обемите на спестяванията тенденцията през миналия месец е към ръст на годишна и месечна база при домакинствата и намаление при бизнеса, като изключение са депозитите, направени в левове, в сравнение с юни, показват актуалните данни от лихвената статистика на Българската народна банка (БНБ).

Депозити на фирми

През юли средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява за година с 0,66 процентни пункта и с 0,85 пр. п. за месец до 1,52%.

Средната лихва по спестяванията, направени в евро, отбелязва месечно намаление с 0,17 пр. п. и годишно с 1,08 пр. п. до 1,48%.

Средният лихвен процент по овърнайт депозитите в левове остава на нивото от юли от 0,05%, а по тези в евро за един месец се увеличава незначително до 0,14%.

В централната банка отчитат, че обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава за месец с 30,4% (274,4 млн. лв.), а за година с 28,9% до 627,9 млн. лв., а по тези в евро той се повишава спрямо юни с 25,8% (136 млн. лв.), но отбелязва годишен спад с 33,6% до 662,3 млн. лв.

Спестявания на домакинства

През юли средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства за месец с 0,08 пр. п. и за година с 0,05 пр. п. до 0,95%.

Средната лихва при спестяванията в евро се увеличава на месечна база с 0,40 пр. п., но спада на годишна с 0,11 пр. п. до 1,42%.

Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро през юли остават на нива от 0,01%, каквито бяха и през юни.

Средният лихвен процент по депозитите, договорен за ползване след предизвестие в левове, се повишава за месец с 0,01 пр. п. до 0,23%, а по тези в евро остава на ниво от 0,16%.

В БНБ изчисляват, че обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава в сравнение с юни с 18,6% (63,9 млн. лв.), а спрямо юли миналата година с 34,9% до 407,9 млн. лв.

При депозитите с договорен матуритет в евро ръстът за месец е с 27,8% (80,7 млн. лв.) и за година с 49,3% до 370,9 млн. лв.

Лихвени проценти по нов бизнес по депозити с договорен матуритет на сектори нефинансови предприятия и домакинства

Източник: БНБ