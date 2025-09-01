Лагард: Френските банки не са източник на риск

Френската банкова система не е източник на риск, но вероятността за "падане на правителство на страна от еврозоната е обезпокоителна". Това заяви днес председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард относно възможното падане от власт на правителството на френския премиер Франсоа Байру, предадоха Ройтерс и Франс прес.

"Това, което наблюдавах през последните шест години (откакто Лагард е гуверньор на ЕЦБ - бел. ред.), е, че политическите събития, политическите рискове имат отчетливо въздействие върху икономиката, върху оценката на финансовите пазари за рисковете в отделните държави, поради което сме притеснени", заяви Лагард пред "Радио Класик".

Председателят на ЕЦБ направи тези коментари, след като премиерът Франсоа Байру обяви, че ще поиска вот на доверие от Националното събрание (долната камара на парламента) следващия понеделник, като се очаква, че няма да получи подкрепа и ще трябва да подаде оставка.

На този фон Лагард за момента не изглежда притеснена за това, че Франция ще бъде поставена под надзор от Международния валутен фонд (МВФ).

"Държавите се обръщат към МВФ с молба за намеса в случаите, когато текущата сметка е в сериозен дефицит и страната не може да изпълнява задълженията си, обстоятелствата с Франция не са такива към момента", отбеляза тя и допълни, че МВФ най-вероятно ще отбележи, че "условията не са изпълнени" и ще препоръча на Париж да подобри организацията при преструктуриране на публичните си финанси, а фискалната дисциплина е наложителна за страната.

Миналия месец френският финансов министър Ерик Ломбар намекна, че съществува риск Международният валутен фонд да се намеси в икономиката на Франция, ако правителството на малцинството на премиера Франсоа Байру не получи поискания вот на доверие от Националното събрание.

Лагард допълни също, че ръководената от нея институция ще продължава да предприема необходимите мерки, за да държи инфлацията в еврозоната на целевото равнище от 2 на сто.

Тя отбеляза също, че френската банкова система е в по-добро състояние, отколкото през финансовата криза от 2008 г. Ситуацията със спредовете по френски облигации се следи много внимателно, добави Лагард, цитирана от Ройтерс.

Относно водената от американския президент митническа политика Кристин Лагард заяви, че постановяването от Апелативен съд в САЩ, че повечето от митата, наложени Доналд Тръмп, са незаконни и оспорването на това решение от американския президент добавя още повече несигурност в световната търговия.

Тя предупреди за риск пред световната икономика заради намесата на Тръмп в решенията на Федералния резерв, допълва Ройтерс.

Ако президентът на САЩ Доналд Тръмп отстрани настоящия президент на Фед Джером Пауъл или Лиса Кук, член на УС на Фед, това би представлявало "много сериозна опасност за американската и световната икономика", заяви председателят на ЕЦБ.

"Ако паричната политика на САЩ вече не е независима, а зависи от решенията на определени хора, тогава смятам, че ефектът върху баланса на американската икономика, в резултат на последиците, които това би имало по целия свят, би могъл да бъде много обезпокоителен, защото това е най-голямата икономика в света", допълни Лагард.

