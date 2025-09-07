Китайската народна банка е увеличила златните си резерви през август за десети пореден месец в продължаващ стремеж да диверсифицира резервите си от щатските долари, съобщава Bloomberg.

Златните кюлчета, държани от централната банка, се увеличават с 0,06 млн. тройунции до 74,02 млн. тройунции през миналия месец, според данни, публикувани в неделя.

Китай започна този кръг от покупки на злато през ноември, като натрупа общо 1,22 млн. тройунции през периода, припомня информационната агенция.

Цената на златото достигна рекордни върхове през последните дни, като наруши модела на задържане от последните месеци, след като залозите за намаляване на лихвените проценти в САЩ и атаките на Белия дом срещу Федералния резерв предоставиха нов катализатор на растежа.

Цената на златото се повишава с над 30% тази година до над 3500 долара за тройунция. Евентуално увреждане на независимостта на Федералния резерв може да тласне цената на благородния метал до 5000 долара, според Goldman Sachs Group Inc.

В световен мащаб натрупването на злато от централните банки се забавя с покачването на цените, въпреки че геополитическите рискове би трябвало да продължат да подкрепят търсенето от официалния сектор, според последния доклад на финансирания от производителите Световен съвет по златото.