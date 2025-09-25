Икономисти: ЕЦБ трябва да обърне особено внимание на покачващите се цени на храните

Бързото покачване на цените на хранителните продукти в еврозоната е особено важно в момента, тъй като може да доведе до по-високи инфлационни очаквания, според публикация в блога на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирана от Bloomberg.

В заключенията си, които подкрепят предпазливостта по отношение на по-нататъшни намаления на лихвените проценти, икономистите Елена Бобеица, Герит Коестер и Кристиане Никел подчертават, че разликата между цените на хранителните продукти и общите цени е много по-голяма, отколкото в миналото, което е „ясно изключение и трайно явление“ и засяга най-силно по-бедните домакинства.

„Обикновено централните банки като ЕЦБ се фокусират върху общите промени в цените“, казват икономистите в публикацията от четвъртък. „Цените на хранителните продукти обаче в момента са от особен интерес“, добавят експертите.

Докато инфлацията в еврозоната съответства на целта на ЕЦБ от 2%, ръстът на разходите за храна е значително по-бърз, като достига 3,2% през август. Това е най-бързият темп сред четирите ценови категории, които централните банкери анализират, когато преценяват накъде да насочат лихвите.

Членът на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел предупреди, че „инфлацията при хранителните продукти отново се ускорява“ и представлява „риск за инфлационните очаквания на потребителите“. Последните прогнози на ЕЦБ предвиждат забавяне до близо 2% през четвъртото тримесечие, последвано от леко повишение.

Тъй като хранителните продукти често се купуват ежедневно, потребителите забелязват бързо дори и малки промени в цените, твърдят авторите на блога. „В резултат на това цените на хранителните продукти имат непропорционално голямо значение за възприятията и очакванията за инфлацията, които са от решаващо значение за осигуряването на ценова стабилност“, казват те. „Напоследък, предвид високите цени, с които потребителите се сблъскват на касите в супермаркетите, този ефект се е засилил“, посочват икономистите.

Вместо енергийните разходи, по-високите заплати и цените на суровините са сега основните движещи сили и има основания да се очаква натиск за повишение, прогнозират Бобеица, Коестер и Никел.

„Въздействието на структурни тенденции като климатичните промени най-вероятно ще се засили. Взети заедно, тези фактори подчертават важността на внимателното проследяване на развитието на цените на хранителните продукти“, добавят експертите.

По-рано днес гуверньорът на Словашката централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Петер Казимир заяви, че финансистите са постигнали целта си за инфлацията и няма нужда да се бърза с по-нататъшни промени в лихвените проценти.

„Можем да кажем с известна гордост, че сме постигнали целта си, а сега трябва да останем търпеливи и решителни, готови да действаме, когато дойде моментът“, каза той в четвъртък в Братислава.

„В такива времена, когато нещата се променят постоянно, със сигурност не е лошо да си в такава позиция. „Нашата задача е да събираме и анализираме данни, а след това, с гъвкавостта и капацитета, с които разполагаме, да реагираме, когато е наистина необходимо“, добави централният банкер.