Инфлацията в еврозоната остава на ниво от 2% за трети пореден месец

Инфлацията в еврозоната е останала на ниво от 2% за трети пореден месец през август, показват последните данни на европейската статистическа агенция Евростат. Предварителните данни сочеха ускоряване до 2,1%.

Индексът на потребителските цени в Европейския съюз (ЕС) също се запазва на нивото от юли - 2,4%, като година по-рано, през август 2024 г., бе отчетена инфлация на същото ниво.

Най-ниските годишни темпове на ценови ръст са регистрирани в Кипър (0,0%), Франция (0,8%) и Италия (1,6%). Най-висока е била инфлацията в Румъния (8,5%), Естония (6,2%) и Хърватия (4,6%). В сравнение с юли 2025 г. годишната инфлация се е забавила в девет държави членки, останала е без промяна в четири и се е ускорила в четиринадесет.

През август 2025 г. най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната имат услугите (+1,44 пр.п.), следвани от храните, алкохола и тютюна (+0,62 пр.п.), неенергийните промишлени стоки (+0,18 пр.п.) и енергията (-0,19 пр.п.).

Данните показват, че ценовият шок, който започна по време на пандемията от Covid-19, продължава да отшумява. Европейската централна банка (ЕЦБ) е уверена, че инфлацията до голяма степен е овладяна и намали лихвите осем пъти в рамките на една година до ниво, при което се счита, че те нито ограничават, нито стимулират растежа.

На заседанието си от миналата седмица ЕЦБ реши да остави паричната политика без промяна. Оттогава насам, предвид инфлацията, която се движи около целта, и икономика, която до момента остава стабилна въпреки натиска от митата на САЩ, много централни банкери сигнализираха, че не виждат сериозни основания да продължат кампанията си за облекчаване на паричната политика.