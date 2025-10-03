Кристин Лагард призова небанковите институции да бъдат подложени на по-строг контрол

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард изрази резерви по отношение на понижаването на стандартите в банковото регулиране, изтъквайки, че вместо това трябва да се засили контролът върху небанковите институции, предаде Bloomberg.

„След години на засилване на надзора след Световната финансова криза е време да се разгледат по-внимателно правилата, които финансовите институции трябва да спазват, и да се провери дали някои от тях могат да бъдат опростени“, заяви тя в Амстердам в петък. Централният банкер разгледа възхода на небанковите институции като феномен, който заплашва да създаде „неравни условия“, което прави задачата още по-неотложна.

„От жизненоважно значение е централните банкери да адаптират регулирането и надзора към тази предизвикателна среда. Те трябва да го направят не чрез понижаване на стандартите за банките, а чрез изравняването им за небанковите институции, които се занимават с банкови дейности или имат значителни връзки с банковия сектор“, каза Лагард.

В САЩ и Великобритания регулаторните и надзорните органи предприемат бързи действия за преразглеждане на някои банкови правила. Европейските финансисти също се стремят да рационализират множеството регулации, приети от блока след финансовата криза от 2008 г., за да не поставят кредиторите в неравностойно положение спрямо конкурентите.

Представителите на някои от най-влиятелните централни банки в Европа се събраха в т. нар. работна група на високо равнище за намаляване на регулаторната тежест върху банките, председателствана от заместник-председателя на ЕЦБ Луис де Гиндос. Въпреки че те винаги подчертават, че усилията им не трябва да водят до дерегулация, съществува известна загриженост, че това всъщност може да се случи.

В сряда Де Гиндос заяви, че ЕЦБ е напът да приеме предложения, включващи намаляване на сложността при определянето на капиталовите изисквания чрез ограничаване на броя на буферите. Гуверньорът на Германската централна банка Йоахим Нагел, който също е член на работната група, наскоро заяви, че паричните власти трябва да бъдат „смели“ в опростяването на правилата, без да подкопават устойчивостта на системата.

Небанковите институции - от инвестиционни фондове и застрахователни компании до фондове на паричния пазар и инструменти за секюритизация - са нараснали от около 250% от общото производство на еврозоната през 2008 г. до над 350% днес, отбеляза Кристин Лагард.

„От жизненоважно значение е централните банкери да устоят на регулаторната умора и да удвоят усилията си за разширяване на по-строгите световни правила за небанкови институции, които се занимават с банкови дейности или имат значителни връзки с банковия сектор“, заяви тя.

По думите ѝ по-добрият надзор над небанковите институции би направил по-видими рисковете за финансовата стабилност, които могат да останат в икономиката, което би позволило на властите да ги предотвратят.

„Централните банкери не трябва да чакат друга финансова криза, за да си припомнят колко високи са залозите“, посочи председателят на ЕЦБ. Тя добави, че „ако регулаторният и надзорен фокус бъде разширен и обхване небанковите институции, това ще бъде от полза и за паричната политика“.