Опасенията от блокирането на администрацията в САЩ все пак взеха връх на Wall Street

23:43 | 03.10.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Водещите индекси на фондовата търговия отвъд Океана затвориха с разнопосочно движение като опасенията за последиците от удължаването на блокадата на администрацията в САЩ надделяха. В началото технологичните компании бяха в подем, но постепенно настроенията се развалиха  и в следобедните часове секторът записа спад, посочва Bloomberg.

Така Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, се понижи с 0,28% до 22 780,506 пункта. Широкият S&P 500 отново записа рекорден връх, макар и да се повиши с едва 0,01% и затвори седмицата на ниво от 6715,79 пункта. Dow Jones се повиши с 0,5% до 46 758,28 пункта.

И трите индекса записаха рекордни стойности в рамките на сесията, допълва CNBC.

Петролът поскъпна с около 1% на фона на съобщенията на Украйна за удар по нова рафинерия - този път отдалечена на около 1400 км, до границата с Казахстан. Пазарите реагираха и на коментарите на американския президент Доналд Тръмп, който даде срок на"Хамас" до неделя (5 октомври) да приемат инициативата му за мир.

Американският лек суров петрол (WTI) затвори седмицата на цена от 60,88 долара за барел. Суровината отбелязва най-резкия спад за седмицата за последните четири месеца (със 7,4%). Търговията с европейския сорт "Брент" достигна до 64,53 долара за барел, което представлява 8,1% понижение за седмицата, изчислява Ройтерс.

Опасенията за американската икономика натежаха на представянето на щатския долар на валутните пазари. Търговията с еврото се извършва при 1,1741 долара за брой. Един британски пауннд достига 1,3477 долара за брой.

Цената на златото затваря седма поредна седмица с ръст. На търговията му влияние оказват и очакванията за ново увеличение на лихвите в САЩ. Търговията затвори около нивото от 3909 долара за тройунция.

