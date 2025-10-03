Русия атакува с балистични ракети газови находища в Украйна

В нощта срещу 3 октомври Русия извърши поредната масирана въздушна атака по територията на Украйна. По данни на украинските ВВС изстреляни бяха 381 дрона, както и 35 ракети от различни видове, сред които и 12 балистични ракети "Искандер -М".

От ВВС съобщиха, че основната цел са били енергийни съоръжения в Харковска и Полтавска област. От "Нафтогаз" обявиха, че 35-те ракети и 60 дрона са били насочени към техните съоръжения в двете области. В съобщението компанията отбелязва, че са засегнати съоръжения за добив на газ и подготовката за доставка на суровината до крайните потребители. "Някои от щетите са критични", посочва председателят на Управителния съвет на "Нафтогаз" Серхий Корецки.

В последните месеци Русия и Украйна си разменят масирани удари по енергийната инфраструктура. В резултат на украинските удари бяше ограничен около 40% от капацитета за преработка на петрол, което намали доставките на бензин до пазара с около 20%.

Заради недостига на пазара Русия планира да внася бензини.

Украинският президент Володимир Зеленски обеща симетрични отговори за Москва и припомни, че преди година Киев не е имал възможност да отговори на атаките срещу енергийни съоръжения на Русия, които доведоха на няколко пъти до пълен срив на енергийната мрежа.

Сега това не е така, каза още Зеленски по време на посещение в Копенхаген и допълни, че се надява на допълителни оръжия от САЩ за удари в Русия. В доказателство на готовността да удря по руски обекти Украйна атакува още една рафинерия в Русия. Този път целта е отдалечената на около 1400 км "Орскнефтеоргсинтез", в Оренбургска област. Това е една от най-отдалечените рафинерии, до които достагат украински дронове. Годишният обем на преработка достига около 6,6 млн. тона петрол.

Публикация в The Telegraph отбеляза, че заради блокадата на американската администрация преговорите за предоставяне на оръжия са замразени. Блокирана и работата по договора за продажба на украински дронове на САЩ, със средствата от който Киев се надява да купи американски оръжия. Говорителят на украинското външно министерство Хеорхий Тихий обаче отрече това. В съобщение в социалната мрежа Х той написа, че информацията на британското издание не отговаря на истината - преговорите продължават, а доставките не спират.