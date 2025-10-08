Оли Рен предупреди за риск от по-бавна от очакваното инфлация

Съществува опасност растежът на потребителските цени в еврозоната да се забави под целта от 2%. Това предупреди гуверньорът на Финландската централна банка и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Оли Рен, цитиран от Bloomberg.

„В момента почти сме достигнали тази цел. В този смисъл ситуацията е добра в момента“, посочи той в подкаста Karon Grilli. „Въпреки това през следващите няколко години се очакват рискове от прекалено забавяне на инфлацията поради укрепването на еврото и стабилизирането на инфлацията при заплатите и в сектора на услугите“, добави финансистът.

След осем намаления на лихвения процент с по четвърт пункт в рамките на година централните банкери спорят дали са необходими допълнителни намаления. Повечето от тях изглеждат доволни от основния лихвен процент от 2%, докато други настояват, че нови облекчения не трябва да се изключват.

„Въздухът е изпълнен с много несигурност както заради геополитическото напрежение, така и заради несигурността, създадена от търговската война на американския президент Доналд Тръмп. Именно затова взимаме решенията си на всяка среща, базирайки се на последните данни и анализи,“ каза Оли Рен. „В такива времена паричната политика е колкото наука, толкова и изкуство“.

В понеделник председателят на базираната във Франкфурт финансова институция Кристин Лагард отново заяви, че ЕЦБ „е в добра позиция“, с растеж на потребителските цени близо до целта от 2% и „положителен импулс в икономиката.“ Други, включително главният икономист Филип Лейн, също сигнализираха, че няма спешна нужда от промяна в паричната политика.

Икономистите и инвеститорите смятат, че нови намаления на лихвите са малко вероятни, тъй като инфлацията в момента е около целта и се прогнозира да бъде 1,9% през 2027 г. след временно забавяне през следващата година.

В отделно интервю за вестник Kathimerini гуверньорът на Германската централна банка Йоахим Нагел каза, че паричната политика на ЕЦБ е подходяща за ситуация, в която инфлацията се движи около целта от 2%.

„В момента сме в добра ситуация. Инфлацията в еврозоната е близо до нашата средносрочна цел от 2% и се очаква да остане там през следващите години,“ посочи той. „Въз основа на информацията, която имаме в момента, мога да потвърдя, че подходът ни е правилен“, добави финансистът.