Премийният приход на застрахователните брокери расте до 1,3 млрд. лв. за полугодието

Премийният приход на застрахователните брокери в България възлиза на близо 1,32 млрд. лева през първата половина на 2025 г. в сравнение с над 1,2 млрд. лева за първата половина на 2024 г. Увеличението на годишна база достига 7,3%, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН), публикувани на сайта ѝ.

Данните обобщават дейността на 343 застрахователни брокера в страната.

Като се включат и застрахователните брокери със седалище в друга държава от Европейския съюз (ЕС), общият премиен приход достига близо 1,494 млрд. лева към края на юни тази година спрямо 1,365 млрд. лева към края на юни 2024 г., или с 9,5% повече на годишна база.

Същевременно комисионите на застрахователните брокери възлизат на близо 261,8 млн. лева за полугодието на текущата година при 242,45 млн. лева за полугодието на 2024 г., което е с близо 8% повече на годишна база.

Най-голям премиен приход и втората по големина номинална комисиона идва от застраховките „Гражданска отговорност“ – съответно над 464,1 млн. лева и 72,1 млн. лева.

На второ място по размер на премийния приход са застраховките на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства – почти 389,5 млн. лева. Те носят и най-голяма номинална комисиона на брокерите – малко над 95 млн. лева.

Съотношението между общите комисиони на застрахователните брокери и общия премиен приход е малко над 20% за първата половина на 2025 г., като се запазва спрямо полугодието на 2024 г.

Най-голямо е това съотношение при застраховката „Помощ при пътуване“ – 38,5% (над 9,1 млн. лева премиен приход и 3,5 млн. лева комисиони), следвана от инвестиционните застраховки „Живот“ с 36,5% (над 10,1 млн. лева премиен приход и 3,7 млн. лева комисиони).

Най-малко е съотношението комисиона/премиен приход от застраховката „Гражданска отговорност“ за летателни апарати – 4,4%, като премийният приход възлиза на 25,7 хил. лева, а комисионата е малко над 1100 лева. Застраховката за летателни апарати е допринесла със 174,4 хил. лева за премийния приход на брокерите и 8,3 хил. лева комисиони, което е 4,8% от премийния приход.

Около средното съотношение се отчита при застраховката за пожар и природни бедствия, гаранции, злополука и др.