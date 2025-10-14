И петте основни бизнеса на Citigroup надминаха очакванията за приходите

Приходите на международния банков гигант Citigroup изпревариха прогнозите на Wall Street по всички пет основни бизнес линии – успех, който ще помогне за управлението на растящите компенсаторни разходи и за плана за продажба на бизнеса за търговия на дребно в Мексико.

Общите приходи са скочили с 9%, като подразделенията за пазарна търговия, банкиране, услуги, управление на богатството и бизнесa на дребно в САЩ са отчели рекорди за третото тримесечие, съобщава Bloomberg на база на корпоративно съобщение.

Приходите както при ценните книжа, така и при продуктите с фиксирана доходност са изпреварили прогнозите на анализаторите с общо 5,6 млрд. долара – или с 15% повече от година по-рано.

Разходите обаче също са се повишили с 9%, най-вече заради споразумението за продажба на дела на банката в мексиканската Banamex.

Компанията също така отбелязва и по-високите си разходи за заплащане и придобивки, след като главният изпълнителен директор Джейн Фрейзър даде зелена светлина за нова порция назначения.

Фрейзър увеличава инвестициите в различни звена на компанията в опит да повиши конкурентоспособността и да елиминира пропуските, привлекли гнева на регулаторите под формата на глоби. Акциите на Citi изпреварват почти всички основни американски конкуренти през 2025 г., с изключение само на Goldman Sachs.

„Кумулативният ефект от това, което направихме през последните години – нашата трансформация, обновената ни стратегия, опростяването ни – постави Citi на съществено различно място по отношение на способността ни да се конкурираме“, посочва Фрейзър в изявлението на кредитора.

Печалбата на акция на Citigroup възлиза на 1,86 долара през третото тримесечие, което е приблизително в рамките на оценките на анализаторите, анкетирани от Bloomberg, и е с 23% повече спрямо същия период на миналата година.

Търговията с фиксирана доходност е генерирала приходи в размер на 4 млрд. долара, което е ръст спрямо 3,6 млрд. долара година по-рано, докато при търговията с ценни книжа сумата възлиза на 1,5 млрд. долара.

Инвестиционното банкиране на Citigroup също се радва на ръстове благодарение на подобрената среда за сключване на сделки. Таксите са се увеличили със 17%, което е повече от 16-те процента на JPMorgan.

Подразделенията за услуги и за търговия на дребно в САЩ отчитат ръст на приходите от 7%, изпращайки най-силното си тримесечие изобщо досега.

Подразделението за управление на богатството увеличава приходите с 8% най-вече заради успеха на Citigold – инвестиционна платформа за заможни клиенти, които обаче не отговарят на изискванията за праг на богатството за частно банкиране.