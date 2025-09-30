Citigroup прогнозира разходите за AI инфраструктура да минат 2,8 трлн. до 2029 г.

Citigroup повиши прогнозата си за разходите на технологичните гиганти за инфраструктура, свързана с изкуствен интелект (AI), които според инвестиционната банка ще надхвърлят 2,8 трлн. долара до 2029 г. Предишната прогноза бе за 2,3 трлн. долара, а банката се позовава на агресивните ранни инвестиции на хипермащабните компании и нарастващия интерес на компаниите, съобщава Ройтерс.

AI бумът, предизвикан от пускането на ChatGPT в края на 2022 г., продължава да подхранва огромни капиталови разходи и разширяване на центровете за данни въпреки кратката криза на доверие, предизвикана от по-евтиния китайски модел DeepSeek и продължаващите опасения на пазара относно митническата политика на американския президент Доналд Тръмп.

Операторите на центрове за данни – или хипермащабните компании – включително Microsoft, Amazon и Alphabet, вече са инвестирали милиарди долари, за да облекчат ограниченията в капацитета, които възпрепятстват способността им да отговорят на нарастващото търсене на изкуствен интелект.

Анализаторите на Citi заявиха, че хипермащабните компании вероятно ще отразят тези допълнителни разходи в отчетите си за третото тримесечие, като се очаква насоките да бъдат „изграждане преди видимото търсене от страна на предприятията“.

Citi оценява, че за глобалното търсене на изчислителни мощности за изкуствен интелект ще са нужни 55 гигавата нови енергийни мощности до 2030 г., което се равнява на допълнителни разходи за 2,8 трлн. долара, от които 1,4 трлн. долара само в САЩ.

Брокерската компания заяви, че големите технологични фирми вече не разчитат само на печалбите си, за да финансират инфраструктурата за изкуствен интелект. Разходите са изключително високи – около 50 млрд. долара за всеки 1 GW изчислителна мощност – и компаниите теглят заеми, за да поддържат темпа.

Тази промяна вече се отразява във финансовите им резултати, като разходите започват да изяждат свободните парични потоци. Инвеститорите сега се питат как технологичните компании ще финансират инвестиции от такъв мащаб, особено след като традиционните модели не са достатъчни.

„Предприятията са предоставили ясна външна валидация на стойността“, заяви Citi, посочвайки производствените внедрявания в компании като Eli Lilly, Hitachi и Wolters Kluwer.