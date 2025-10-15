Заместник-председателят на ЕЦБ: Европа трябва да намери начин да опрости регулациите

Европа трябва да анализира въпроса къде може да опрости финансовите правила, за да позволи на индустрията да функционира по-ефективно. Това заяви заместник-председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Луис де Гуиндос, цитиран от Bloomberg.

„От критична важност е да се оцени как можем допълнително да подобрим и опростим нашата регулаторна и надзорна рамка“, посочи той по време на реч в Брюксел. „Силно подкрепяме намаляването на ненужната сложност, административната тежест и припокриванията, стига това да се съчетава с поддържане на устойчивостта и спазване на международните стандарти“, добави финансистът.

„Известно дублиране може да е неизбежно, но можем да намалим тежестта чрез създаването на интегрирана система за отчитане, която да бъде достъпна за съответните органи на Европейския съюз (ЕС)", смята още той.

Европа вече започна постепенно да прилага своята версия на световните капиталови стандарти, известни като Базел III, в момент, когато САЩ под ръководството на президента Доналд Тръмп се фокусират върху облекчаване на финансовите правила.

Опасенията, че Wall Street ще получи предимство в ерата на дерегулацията, доведоха до преглед на банковите правила на ЕС, който се очаква да бъде готов след около 12 месеца.

Луис де Гиндос е сред малка група представители на ЕЦБ, отговорни за препоръките за промени, и наскоро заяви, че по-проста капиталова структура за банките ще бъде сред предложенията му.

Във вторник членът на Управителния съвет на ЕЦБ Мартин Кохер препоръча да не се предприемат прекалено драстични мерки за облекчаване на регулациите в момента, като същевременно подчерта, че „има много възможности за опростяване“.

Банков съюз

Европейската банкова система е станала по-устойчива през последното десетилетие благодарение на създаването на Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП - SRM), но пълната ѝ стабилност ще изисква допълнителни усилия, включително завършване на Банковия съюз и засилване на сътрудничеството между институциите, каза още Де Гиндос във видеообръщение към участниците в юбилейната конференция на Единния съвет за преструктуиране (ЕСП) и Единния механизъм за преструктуриране.

По думите му през последните десет години европейските органи за преструктуриране са изградили от нулата работеща рамка, която успешно е предотвратила системни кризи, без да се използват публични средства. "Решенията на Banco Popular, Sberbank и Getin Noble в Полша показаха, че преструктурирането работи – и то на нулева цена за данъкоплатците", подчерта Де Гиндос, цитиран от БТА.

Той изтъкна две ключови направления, чрез които механизмът е допринесъл за финансовата стабилност – директното преструктуриране на банки в криза и ежедневното планиране, което изгражда устойчивостта на сектора. "Това е напредък, който често остава незабелязан", отбеляза той, като припомни, че благодарение на тези усилия европейските банки успешно са устояли на пазарните сътресения през 2023 г.

Вицепрезидентът на ЕЦБ отдели специално внимание на пакета от реформи в управлението на банкови кризи и гарантирането на депозити (crisis management and deposit insurance - CMDI), който е в заключителен етап на приемане от европейските съзоконодатели. Той подчерта, че макар компромисите да са ограничили амбицията на първоначалното предложение, реформата въвежда важни нови инструменти като "моста" за използване на средства от схемите за гарантиране на депозити (DGS), когато е нужно (допълнителен механизъм за извършване на банково преструктуриране, който предвижда намесата на органите по гарантиране на депозитите в банките при оздравяване на банки в затруднение - бел. ред.).

"Признавам, че инструментът вероятно ще се използва рядко заради множеството защитни механизми, които предшестват неготото активиране. Но е от ключово значение, че се намери политическа воля за постигане на съгласие", посочи Де Гиндос. Според него следващите две години трябва да се използват ефективно за практическото прилагане на CMDI и изграждане на доверие между органите, отговарящи за управление на кризи.

По отношение на по-широката картина той подчерта нуждата от завършване на Банковия съюз чрез създаване на Европейска схема за гарантиране на депозитите (EDIS). "Днес, когато онлайн банки от малки държави оперират в цяла Европа, националната отговорност за защита на депозити изглежда все по-неадекватна", каза той и призова законодателите да възобновят дебата.